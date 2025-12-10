Ngày 10/12: Giá cà phê giảm sâu, hồ tiêu biến động trái chiều

Giá cà phê trong nước hôm nay (10/12) giảm sâu từ 2.000 - 2.100 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 100.500 - 101.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu biến động trái chiều so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 100.500 - 101.100 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh từ 2.000 - 2.100 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay (10/12) giảm sâu từ 2.000 - 2.100 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 100.500 - 101.100 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm sâu 2.100 đồng so với ngày hôm qua, xuống mức 101.100 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm 2.000 đồng, giao dịch ở mức 100.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 100.600 đồng/kg, giảm mạnh 2.100 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt tăng nhẹ qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng nhẹ 39 USD/tấn, đạt mức 4257 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 27 USD/tấn, lên mức 3965 USD/tấn.

Trrên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 tăng mạnh 6,7 cent/lb, đạt mức 402,75 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,5 cent/lb, đạt mức 329,95 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng liên tục so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 451,0 cent/lb, tăng 3,7 cent/lb so với hôm qua. Tương tự, kỳ giao hàng tháng 9/2026 cũng tăng mạnh 7,5 cent/lb, đạt mức 401,5 cent/lb.

Giá tiêu tăng - giảm trái chiều

Giá tiêu trong nước hôm nay (10/12) biến động trái chiều so với hôm qua. Hiện giá tiêu nội địa giao dịch trong khoảng 147.500 - 149.500 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.500 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai hiện đang giao dịch hồ tiêu ở mức 148.000 đồng/kg. Đắk Lắk giao dịch hồ tiêu với giá 149.500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 149.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.995 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện đang giao dịch ở mức 9.643 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động, hiện giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay ổn định, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn./.