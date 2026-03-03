CEO SSI: 2026 có thể không phải năm “đi thẳng”, nhưng thị trường có nền tảng để giữ xu hướng tích cực

(TBTCO) - Năm 2026 thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực nhưng cũng sẽ không ít “sóng”. Bối cảnh thế giới đã và đang tạo nhiều rủi ro, song thị trường Việt Nam đang có nhiều yếu tố nền tảng để nâng đỡ và là một trong những nơi đáng để đầu tư nhất so với các nền kinh tế khác trên thế giới.

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán SSI khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính – Đầu tư nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

PV: Thưa ông, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026 diễn biến tích cực. Ông dự báo thế nào về diễn biến thị trường năm 2026? Đâu là yếu tố cơ bản sẽ hỗ trợ cho thị trường trong năm mới Bính Ngọ này, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Thông: Tôi nghĩ năm 2026 thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực nhưng cũng sẽ không ít “sóng”. Bối cảnh thế giới hiện nay còn biến động, rủi ro địa chính trị cao, và cơ chế “tiền rẻ” đang dần trở nên lỗi thời dẫn đến việc rủi ro trên thị trường sẽ cao hơn. Thực tế, xung đột xảy ra ở Trung Đông đã và đang làm rủi ro kinh tế toàn cầu tăng lên.

Tuy nhiên, Việt Nam đang có nhiều yếu tố nền tảng để nâng đỡ và là một trong những nơi đáng để đầu tư nhất so với các nền kinh tế khác trên thế giới. Do đó, tôi thiên về kịch bản khó nhưng vẫn có cơ hội tăng trưởng cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026.

Về hỗ trợ cơ bản, thứ nhất là động lực nội tại của nền kinh tế: tiêu dùng, dịch vụ, sản xuất và đặc biệt là đầu tư công - hạ tầng vẫn là bệ đỡ quan trọng.

Thứ hai, mục tiêu tăng trưởng GDP rất tham vọng, 10% là thách thức nhưng không phải không thể; và chính sự tham vọng này tạo ra động lực cải cách, thúc đẩy thực thi và tháo gỡ điểm nghẽn, từ đó hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp và kỳ vọng lợi nhuận.

Thứ ba là câu chuyện nâng hạng thị trường. Kỳ vọng tiến gần các mốc nâng hạng và khả năng vào watchlist MSCI có thể giúp Việt Nam được “định vị” tốt hơn trong mắt nhà đầu tư quốc tế, từ đó hỗ trợ dòng vốn ngoại quay lại theo hướng dài hạn và bền vững hơn.

Tóm lại, 2026 có thể không phải năm “đi thẳng”, nhưng tôi tin đây là năm thị trường có nền tảng để giữ xu hướng tích cực, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp có quản trị tốt, tài chính lành mạnh và hưởng lợi từ tăng trưởng nội địa, đầu tư hạ tầng và câu chuyện nâng hạng.

Cơ hội sẽ đến với nhóm doanh nghiệp có quản trị tốt, tài chính lành mạnh và hưởng lợi từ tăng trưởng nội địa, đầu tư hạ tầng và câu chuyện nâng hạng. Ảnh: Đức Thanh

PV: Năm 2026 là năm đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi thị trường sẽ chuyển từ “đạt điều kiện” sang “vận hành ổn định và bền vững” theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi. Ông đánh giá thế nào về điều này? Các tổ chức kinh doanh chứng khoán, các doanh nghiệp niêm yết và cả nhà đầu tư nên thay đổi những gì?

Ông Nguyễn Đức Thông: Tôi nghĩ năm 2026 sẽ là năm bản lề - không chỉ “đạt điều kiện” nâng hạng, mà là bước sang giai đoạn vận hành ổn định, trơn tru và bền vững theo chuẩn thị trường mới nổi. Và tôi muốn nhấn mạnh một điểm: nâng hạng không phải đích đến cuối cùng; nó chỉ là “tấm vé vào cửa”. Điều quan trọng hơn là hệ thống giao dịch, thanh toán, cơ chế vận hành, và kỷ luật thị trường phải ổn định đủ lâu để nhà đầu tư quốc tế có thể vào - ra thuận lợi, an tâm giải ngân dài hạn.

Về “nên thay đổi gì”, theo tôi có 3 nhóm cần chuyển hoá rõ rệt:

Thứ nhất, với các tổ chức kinh doanh chứng khoán và hạ tầng thị trường:

Cần chuyển từ tư duy “đạt chuẩn” sang tư duy vận hành chuẩn: hệ thống ổn định, an toàn, dự phòng tốt, kiểm soát rủi ro chặt (đặc biệt là vận hành, margin, tuân thủ), và chuẩn hoá quy trình để phục vụ tốt cả dòng tiền trong nước lẫn dòng tiền tổ chức quốc tế. Khi bước vào sân chơi mới nổi, nhà đầu tư toàn cầu sẽ đòi hỏi trải nghiệm tốt và ổn định; chỉ cần một vài “trục trặc” nhỏ cũng sẽ làm mất đi niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài đã quen với tiêu chuẩn cao ở các thị trường phát triển.

Thứ hai, với toàn thị trường và đặc biệt là doanh nghiệp niêm yết, thì yếu tố “minh bạch” phải là kim chỉ nam. Muốn dòng vốn vào ổn định và lâu dài, thị trường phải tăng chất lượng công bố thông tin, kỷ luật quản trị, chuẩn mực IR, và giảm tối đa vùng xám.

Bài học quốc tế rất rõ: như Indonesia gần đây, khi bị MSCI nêu quan ngại về tính minh bạch, thị trường chịu áp lực và cơ quan quản lý phải đẩy nhanh chương trình cải cách để củng cố niềm tin. Với doanh nghiệp niêm yết, minh bạch không chỉ để “được chấm điểm”, mà để xây niềm tin dài hạn - nhà đầu tư tổ chức sẽ trả giá cao hơn cho doanh nghiệp có quản trị tốt, thông tin nhất quán, và tôn trọng cổ đông.

Thứ ba, với nhà đầu tư, cần trao dồi kiến thức và nâng cao kĩ năng vì thị trường sẽ khác. Khi vào rổ mới nổi, thị trường sẽ xuất hiện nhiều market participants (chủ thể tham gia thị trường) mới, nhanh hơn, kỷ luật hơn, dồi dào vốn hơn (ETF, quỹ chỉ số, quỹ chủ động, hedge funds…). Đây là môi trường mà lợi thế thuộc về người có kiến thức, kỷ luật và quản trị danh mục: phân bổ tài sản hợp lý, kiểm soát đòn bẩy, hiểu rủi ro thanh khoản–biến động, và đầu tư dựa trên chất lượng doanh nghiệp thay vì chỉ “sóng tin”.

Và thêm một điều quan trọng khác, FTSE không phải là chỉ số duy nhất. Chúng ta cần phải hướng tới những chỉ số khác như MSCI và cả S&P - với các tiêu chuẩn khắt khe hơn và lượng AUM tracking (giá trị tài sản được quản lý đầu tư theo chỉ số mô phỏng) lớn hơn. Vì vậy, câu chuyện không phải là “lên hạng một lần”, mà là xây năng lực vận hành và minh bạch để đi đường dài.

Tóm lại, tôi lạc quan vì 2026 tạo ra một “đích đến rõ” để cả hệ sinh thái cùng nâng chuẩn. Nếu chúng ta làm tốt hai trụ cột vận hành ổn định và minh bạch thực chất, thì nâng hạng sẽ không chỉ tạo hiệu ứng tâm lý ngắn hạn, mà sẽ chuyển hoá thành dòng vốn dài hạn và một thị trường vốn phát triển bền vững hơn.

PV: Còn về dòng tiền, ông dự báo thế nào về thanh khoản trong năm nay, khi thị trường nâng hạng, cổ phần hóa, thoái vốn được đẩy mạnh, hay thị trường sẽ đón thêm nhiều doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI,… lên sàn?

Ông Nguyễn Đức Thông: Về dòng tiền và thanh khoản trong năm 2026, tôi dự báo xu hướng chung là khả quan, và có cơ sở để kỳ vọng mặt bằng thanh khoản có thể vượt đỉnh của năm ngoái, dù trong năm vẫn sẽ có những nhịp “nghỉ” theo biến động vĩ mô và tâm lý quốc tế.

Tôi thấy có ba động lực chính.

Thứ nhất, câu chuyện nâng hạng sẽ là chất xúc tác quan trọng. Khi triển vọng nâng hạng rõ ràng hơn, thị trường thường thu hút tốt hơn các dòng vốn tổ chức, cả trong nước lẫn nước ngoài. Nếu đi kèm với vận hành thị trường ổn định, thông suốt, thanh khoản có thể được nâng lên một mặt bằng mới, không chỉ bùng lên theo từng nhịp ngắn hạn.

Thứ hai, năm nay “chủ đề” cổ phần hóa - thoái vốn được đẩy mạnh, và tôi cho rằng đây là yếu tố thị trường sẽ đón nhận tích cực. Lý do là các thương vụ chất lượng, triển khai minh bạch, sẽ bổ sung thêm hàng hoá có quy mô, có câu chuyện cải thiện quản trị, tái cấu trúc và tăng hiệu quả - qua đó vừa tạo cơ hội đầu tư, vừa kéo dòng tiền vào thị trường.

Thứ ba, việc thị trường có thể đón thêm các doanh nghiệp mới lên sàn - từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân lớn đến các doanh nghiệp FDI - sẽ giúp đa dạng hóa hàng hóa, mở rộng độ sâu thị trường. Khi nhà đầu tư có thêm lựa chọn tốt hơn về ngành nghề, quy mô và chất lượng, dòng tiền cũng có xu hướng phân bổ đều và bền hơn, thay vì tập trung vào một vài nhóm cổ phiếu.

PV: Trên thực tế, tình hình quốc tế là yếu tố rất quan ngại và khó lường, thực tế chỉ trong 1 tuần nghỉ Tết, nhiều thay đổi đã diễn ra. Trong khi đó, tình hình trong nước cũng có thể đối diện với nhiều thách thức. Theo ông, nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý tới các vấn đề gì trong năm 2026 này?

Ông Nguyễn Đức Thông: Tình hình địa chính trị trên toàn cầu có thể xoay chuyển rất nhanh, kéo theo biến động về giá hàng hoá, tỷ giá, lãi suất và tâm lý thị trường. Vì vậy, theo tôi nhà đầu tư trong năm nay nên đặc biệt chú ý ba nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, theo sát các cú sốc bên ngoài và tác động lan truyền vào Việt Nam. Không chỉ là tin tức địa chính trị, mà là những hệ quả cụ thể như biến động năng lượng, chi phí vận tải, chuỗi cung ứng, và các quyết định chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Những yếu tố này thường “đi trước” và ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền, khẩu vị rủi ro trên thị trường chứng khoán.

Thứ hai, đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu. Năm biến động thì lợi thế thuộc về người có kỷ luật. Nhà đầu tư nên xác định rõ khẩu vị rủi ro, tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt phù hợp, hạn chế lạm dụng đòn bẩy, và quan trọng là có nguyên tắc ra - vào hợp lý thay vì phản ứng theo cảm xúc. Trong những năm nhiều sự kiện, việc giữ được “độ bền” của danh mục quan trọng không kém việc tìm kiếm lợi nhuận.

Thứ ba, đa dạng hoá danh mục để giảm rủi ro riêng lẻ. Khi biến động chính trị - địa chính trị toàn cầu có thể tạo ra cú sốc bất ngờ cho từng ngành, từng doanh nghiệp, nhà đầu tư nên tránh tập trung quá mức vào một câu chuyện duy nhất. Danh mục nên được đa dạng theo ngành, theo mức độ chu kỳ, và theo chất lượng doanh nghiệp; ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quản trị minh bạch và dòng tiền ổn định.

Tóm lại, 2026 vẫn có cơ hội, nhưng là cơ hội dành cho nhà đầu tư kỷ luật hơn: hiểu rủi ro, quản trị tốt nhịp vào - ra, và đa dạng hoá hợp lý để đi đường dài.

PV: Trong không khí đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026, ông kỳ vọng điều gì về thị trường năm mới?

Ông Nguyễn Đức Thông: Kỳ vọng thứ nhất là Việt Nam vượt qua tốt mốc đánh giá nâng hạng của FTSE vào tháng 3, qua đó củng cố niềm tin rằng thị trường đang đi đúng lộ trình và ngày càng tiệm cận chuẩn mực của một thị trường mới nổi.

Kỳ vọng thứ hai, xa hơn, là thị trường sẽ tiếp tục mở rộng “bộ công cụ” cho nhà đầu tư thông qua những cơ chế và sản phẩm hiện đại hơn - ví dụ các bước tiến về cơ chế bù trừ trung tâm (CCP), cùng với những cải tiến về cơ chế giao dịch như day trading (giao dịch trong ngày) khi điều kiện cho phép. Mục tiêu không chỉ là tăng thanh khoản, mà quan trọng hơn là giúp nhà đầu tư tham gia thị trường hiệu quả hơn, quản trị rủi ro tốt hơn, có thêm lựa chọn để tối ưu hóa danh mục và lợi nhuận một cách bền vững.

Tóm lại, tôi kỳ vọng năm mới sẽ là một năm thị trường vừa tiến thêm một nấc về chuẩn mực, vừa tiến thêm một nấc về chất lượng sản phẩm, để dòng vốn vào mạnh hơn và quan trọng hơn là ở lại lâu hơn.

PV: Xin cảm ơn ông!