Giao dịch repo tăng mạnh trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 23/2 - 27/2, thanh khoản thị trường thứ cấp cải thiện nhẹ, với tổng giá trị giao dịch đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, trong đó giao dịch repo tăng mạnh lên 23,1 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo thị trường tuần 23/2 - 27/2 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động trên thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận diễn biến sôi động hơn ở cả sơ cấp và thứ cấp, dù mặt bằng lợi suất nhìn chung vẫn đi ngang.

Cụ thể, trên thị trường sơ cấp, phiên đấu thầu ngày 26/2 thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư. Bên cạnh kế hoạch gọi thầu 15.500 tỷ đồng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chào thầu bổ sung thêm 6.500 tỷ đồng, nâng tổng khối lượng chào thầu lên 22.000 tỷ đồng. Tổng giá trị đăng ký đạt 24.250 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 110,2%, trong khi khối lượng trúng thầu đạt 18.000 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 81,8%.

Đáng chú ý, toàn bộ khối lượng trúng thầu tập trung ở kỳ hạn 10 năm, đạt 18.000/19.500 tỷ đồng chào thầu, với lợi suất trúng thầu 4,09%/năm, cao hơn khoảng 2 điểm cơ bản so với phiên trước Tết. Các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm tiếp tục không ghi nhận khối lượng trúng thầu trong tuần thứ ba liên tiếp, cho thấy nhu cầu vẫn tập trung vào kỳ hạn trung bình.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 26/2, KBNN đã huy động khoảng 60.541 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, hoàn thành khoảng 12,11% kế hoạch năm và 55,04% kế hoạch quý I/2026.

Trong tuần kế tiếp, KBNN dự kiến gọi thầu 13.500 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11.000 tỷ đồng; các kỳ hạn 7 năm, 15 năm và 20 năm lần lượt ở mức 1.000 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản cải thiện nhẹ khi tổng giá trị giao dịch đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với tuần trước. Tuy nhiên, cơ cấu giao dịch có sự dịch chuyển rõ nét. Giao dịch outright giảm còn 40,9 nghìn tỷ đồng, giảm 18,9% so với tuần trước, trong khi giao dịch repo tăng mạnh lên 23,1 nghìn tỷ đồng, tăng gần 98%.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, diễn biến này phản ánh xu hướng tối ưu hóa thanh khoản ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt sau Tết. Mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp không ghi nhận biến động đáng kể trong thời gian gần đây.

Về dòng vốn ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng 361,4 tỷ đồng sau 3 tuần bán ròng liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2026 đến nay, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 3.032 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Nhìn chung, thị trường trái phiếu tuần qua ghi nhận mức độ sôi động gia tăng ở cả hai thị trường, song lợi suất vẫn duy trì trạng thái đi ngang. Trong thời gian tới, thanh khoản trên thị trường thứ cấp được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tăng chậm với biên độ hẹp, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư duy trì ổn định./.