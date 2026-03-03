Giá vàng hôm nay ngày 3/3: Giá vàng trong nước cán mốc 190 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 3/3 đồng loạt tăng mạnh, đưa vàng miếng và vàng nhẫn lên vùng trên 190 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay vượt 5.320 USD/ounce và tiếp tục duy trì xu hướng đi lên.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 3/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn, kéo mặt bằng giao dịch lên mức cao mới. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch phổ biến lên quanh ngưỡng 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 3/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà đi lên không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 186,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 189,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng đồng loạt 2,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

PNJ điều chỉnh tăng thêm 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên khoảng 186,9 - 189,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI cũng nâng giá 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 187,9 triệu đồng/lượng mua vào và 190,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 2,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 186,9 - 189,9 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 3,9 triệu đồng/lượng, kéo giá vàng nhẫn lên quanh ngưỡng 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng 3/3, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được giao dịch quanh 5.322 USD/ounce, tăng 44 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày trước đó và nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ hai liên tiếp. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 168,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 22,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Động lực chính của đà tăng tiếp tục đến từ các rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông sau loạt không kích mới, khiến nhà đầu tư gia tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng thị trường đang đánh giá khả năng các cuộc tấn công có thể kéo dài trong nhiều tuần tới và chính sự bất định này là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho giá vàng.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, các chuyên gia của SP Angel nhận định xu hướng phân mảnh địa chính trị đang thúc đẩy nhiều ngân hàng trung ương thuộc khối BRIC giảm tỷ trọng tài sản định giá bằng USD và gia tăng dự trữ vàng. Theo nhóm phân tích này, xu hướng dịch chuyển dự trữ ngoại hối sang vàng nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Tính từ đầu năm, kim loại quý đã tăng gần 25%, sau khi ghi nhận mức tăng tới 64% trong năm 2025. Đà leo thang mạnh mẽ này được củng cố bởi lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền lớn vào các quỹ ETF vàng và kỳ vọng chính sách tiền tệ tại Mỹ sẽ dần chuyển sang trạng thái nới lỏng hơn.

Theo BNP Paribas, nhu cầu đầu tư vàng vật chất có thể đóng vai trò động lực trung tâm trong năm nay. Ngân hàng này cho biết các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất đã mua ròng khoảng 2 triệu ounce kể từ đầu năm, đồng thời dự báo lượng mua vàng miếng và vàng xu của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ cao hơn so với năm trước.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ các tín hiệu lạm phát tại Mỹ. Dữ liệu công bố ngày 27/2 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1/2026 tăng vượt dự báo, làm gia tăng lo ngại áp lực giá có thể quay trở lại. Trong tuần này, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các báo cáo về thị trường lao động Mỹ, đặc biệt là số liệu việc làm, nhằm tìm thêm cơ sở dự báo bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối với lãi suất.