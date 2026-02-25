Giá vàng hôm nay ngày 25/2: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn điều chỉnh tăng

(TBTCO) - Sáng ngày 25/2, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang quanh vùng 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn ghi nhận mức tăng nhẹ từ 100.000 - 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng 25/2, thị trường vàng trong nước không ghi nhận biến động ở phân khúc vàng miếng khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết so với phiên liền trước. Cụ thể, các thương hiệu PNJ, Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý duy trì mức giá giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. So với phiên trước đó, mặt bằng giá ở từng chiều giao dịch không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến rạng sáng ngày 25/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Trái với diễn biến đi ngang của vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn ghi nhận mức tăng nhẹ tại một số doanh nghiệp. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên trước. PNJ điều chỉnh tăng mạnh hơn, thêm 400.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, DOJI tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn tại 181,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng thế giới

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế sáng nay giảm 84,9 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lùi về quanh 5.144,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 163,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20,9 triệu đồng/lượng. Tính trong 24 giờ, giá vàng giảm 1,62%, song nếu xét trong vòng 30 ngày, kim loại quý này vẫn tăng 73 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,44%.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong bối cảnh giá điều chỉnh ngắn hạn, các phân tích mới nhất từ UBS cho rằng diễn biến hiện tại chưa phản ánh đầy đủ tác động của căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran. Theo đánh giá của tổ chức này, cùng với lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng gia tăng nhu cầu trên thị trường, giá vàng có thể tăng thêm khoảng 1.000 USD/ounce vào tháng 6. UBS dự báo kim loại quý này có khả năng đạt mốc 6.200 USD/ounce trong những tháng tới khi các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng vẫn được duy trì.

Bên cạnh đó, UBS cũng nhận định rủi ro địa chính trị nhiều khả năng tiếp tục ở mức cao. Dù các sự kiện địa chính trị thường không tạo tác động dài hạn lên thị trường toàn cầu, chúng có thể gây ra các đợt biến động mạnh trong ngắn hạn và qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản phòng hộ như vàng.

Cùng với đó, môi trường lãi suất cũng được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng. UBS cho rằng đồng USD suy yếu và lãi suất thực của Mỹ ở mức thấp là những điều kiện thuận lợi cho giá vàng, trong bối cảnh Fed vẫn còn dư địa tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Về cung - cầu, dữ liệu từ World Gold Council cho thấy tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong năm 2025 lần đầu tiên vượt 5.000 tấn. UBS kỳ vọng, xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2026, với sự gia tăng hoạt động đầu tư và lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương. Theo đánh giá của các nhà phân tích, tổng hòa các yếu tố trên tạo nền tảng thuận lợi cho triển vọng giá vàng trong thời gian tới, đồng thời củng cố vai trò của kim loại quý này như một công cụ đa dạng hóa danh mục và phòng ngừa rủi ro.