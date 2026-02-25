Ngày 25/2: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (25/2) tiếp tục tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị, dòng tiền trú ẩn và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Trong nước, giá bạc tăng cao, hiện được niêm yết ở mức 2.815.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.845.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 87,39 USD/ounce, tăng 0,43 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục tăng bứt phá. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.299.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.401.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cao, hiện được niêm yết ở mức 2.815.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.845.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.817.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.851.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.260.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.265.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 25/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mụa vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.815.000 2.845.000 2.817.000 2.851.000 1 kg 75.069.000 75.867.000 75.121.000 76.018.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.823.000 2.853.000 2.824.000 2.855.000 1 kg 75.275.000 76.079.000 75.317.000 76.130.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 87,39 USD/ounce, tăng 0,43 USD so với ngày 24/2.

Đà leo dốc mạnh mẽ của giá bạc trong tuần vừa qua đang trở thành tâm điểm trên thị trường kim loại quý. Sau khi kiểm chứng thành công vùng hỗ trợ 74,63 - 74,99 USD/ounce, kim loại này đã tăng tốc và xuyên thủng mốc kháng cự ngắn hạn 83,61 USD/ounce, qua đó củng cố thêm kỳ vọng về xu hướng đi lên.

Nhận định về diễn biến này, chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire cho rằng điểm nổi bật trong khoảng hai tuần trở lại đây là lực cầu luôn xuất hiện khi giá điều chỉnh về các vùng hỗ trợ quan trọng. Theo ông, điều đó phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang dần coi mặt bằng giá hiện nay là hấp dẫn để giải ngân. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận áp lực chốt lời vào cuối tuần trước, yếu tố thường cho thấy sự dè dặt vẫn hiện hữu.

Ông nhấn mạnh, việc giá vượt qua ngưỡng 83,61 USD/ounce là tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật, song điều quan trọng hơn là thị trường phải xác lập được vùng hỗ trợ mới quanh chính mốc này. Chỉ khi nền giá được củng cố vững chắc, bạc mới có cơ sở để hướng tới mục tiêu cao hơn, khoảng 92,87 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 25/2/2026: