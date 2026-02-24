Ngày 24/2: Giá thép thanh dao động quanh ngưỡng 3.050 Nhân dân tệ/tấn

Bước vào tuần cuối của tháng 2, giá thép thanh kỳ hạn ghi nhận trạng thái ổn định, dao động quanh ngưỡng 3.050 Nhân dân tệ/tấn. Đây được xem là vùng giá nhạy cảm khi vẫn nằm gần mức đáy thấp nhất trong vòng một quý trở lại đây. Trong nước, giá thép xây dựng đi ngang, dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Giá thép thanh kỳ hạn hôm nay dao động quanh ngưỡng 3.050 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Sự trầm lắng này xuất phát trực tiếp từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, làm đình trệ các hoạt động thương mại và giao dịch trực tiếp. Để thích ứng, nhiều doanh nghiệp thép tại đây đã chuyển sang chế độ bảo trì hệ thống lò cao và lò hồ quang điện.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Thép Thế giới cho thấy một bức tranh thu hẹp về nguồn cung. Việc kiên trì theo đuổi chiến dịch cắt giảm sản lượng và thắt chặt quản lý doanh nghiệp tại Trung Quốc đã khiến tổng lượng thép toàn cầu năm qua sụt giảm rõ rệt.

Mặc dù giữ vị thế dẫn đầu với sản lượng 960,8 triệu tấn, nhưng áp lực từ chính sách môi trường của Trung Quốc đang tạo ra khoảng trống lớn mà nhóm các quốc gia như Ấn Độ, Mỹ hay Nhật Bản chưa thể lấp đầy ngay lập tức. Trong ngắn hạn, triển vọng giá thép sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: tốc độ quay trở lại của các công trình xây dựng sau lễ và các gói kích thích kinh tế mới từ các cường quốc tiêu thụ thép.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 13.130 - 14.250 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.