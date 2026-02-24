Ngày 24/2: Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng

Giá dầu thế giới hôm nay (24/2) tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và biến động chính sách thương mại toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 72,20 USD/thùng, tăng 0,61%; giá dầu WTI ở mốc 66,86 USD/thùng, tăng 0,57%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 24/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 72,20 USD/thùng, tăng 0,61% (tương đương tăng 0,44 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 66,86 USD/thùng, tăng 0,57% (tương đương tăng 0,38 USD/thùng).

Giá dầu chạm mức cao nhất trong sáu tháng vào ngày hôm nay khi Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào vòng đàm phán hạt nhân thứ ba, trong khi những bất ổn kinh tế gia tăng cũng thu hút sự chú ý sau các biến động mới nhất liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

Những lo ngại gia tăng về khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu Brent tăng hơn 5% trong tuần trước, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2025 là 72,34 USD/thùng.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, cho biết: “Khi vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo với Iran chưa diễn ra cho đến thứ Năm, thị trường hiện tập trung vào quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc bác bỏ các mức thuế nhập khẩu, cũng như phản ứng tiếp theo của chính phủ”.

Cơ quan Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết sẽ tạm dừng thu các mức thuế được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế từ 0 giờ 01 sáng thứ Ba theo giờ EST (05h01 GMT).

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết ông sẽ nâng mức thuế tạm thời đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia vào Mỹ từ 10% lên 15%, mức tối đa cho phép theo luật sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ chương trình thuế quan trước đó của ông./.