Giá vé máy bay vào TP. Hồ Chí Minh cao ngất ngưởng

Trong bối cảnh người dân các địa phương tiếp tục trở lại TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM) sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, vé máy bay từ các địa phương phía Bắc vào TP. HCM tiếp tục khan hiếm, các hãng đều chỉ còn vé hạng thương gia lên tới 10 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - TP. HCM ngày 24/2 hiện không còn hạng vé phổ thông. Ảnh tư liệu

Theo khảo trên các trang bán vé của các hãng hàng không, ngày 24/2, chặng Hà Nội - TP. HCM, các hãng đều đã hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá hơn 9 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Đến ngày 25/2, Vietnam Airlines còn vé hạng phổ thông nhưng mức giá tăng lên tới 5,4 triệu đồng đã bao gồm 10 kg hành lý xách tay và 1 kiện 23 kg hành lý ký gửi và suất ăn.

Trong khi đó, các hãng hàng không khác như Bamboo Airways, Vietjet Air, Sun Phu Quoc Airways không còn hạng vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá dao động 7 - 10 triệu đồng.

Nếu hành khách lùi lại đi từ ngày 28/2, giá vé chặng Hà Nội - TP. HCM sẽ giảm hơn 50%. Dù vậy, so với vé đi ngày thường, mức giá kể trên vẫn cao hơn 500.000 - 700.000 đồng/vé.

Việc lượng khách đi - đến sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán 2026 cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tại khu vực phía Nam vẫn đang tăng trưởng mạnh. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dù lượng khách đông, các hoạt động tại sân bay vẫn ổn định. Các phương án điều hành, phối hợp đã được các đơn vị thống nhất từ trước để triển khai.

Bên cạnh đó, sân bay đã ứng dụng công nghệ định danh, nhận diện sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Các lực lượng an ninh, điều hành tăng cường nhân sự, linh hoạt điều phối quầy check-in và băng chuyền hành lý, bảo đảm hoạt động thông suốt trong bối cảnh lượng khách tăng đột biến./.