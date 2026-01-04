Thị trường hàng không bước sang giai đoạn tăng trưởng mới với nhiều động lực đan xen

(TBTCO) - Năm 2026, ngành hàng không Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với động lực đến từ sự phục hồi của thị trường khách quốc tế, nhu cầu nội địa ổn định, mở rộng hạ tầng sân bay, cùng những thay đổi về chi phí và mức độ cạnh tranh trong ngành.

Hàng không bước vào chu kỳ mới

Nhìn về triển vọng ngành hàng không năm 2026, phân tích của Chứng khoán VNDIRECT cho thấy, bức tranh tăng trưởng tiếp tục được củng cố, với động lực đến từ sự phục hồi bền vững của thị trường quốc tế, đà mở rộng ổn định của nhu cầu nội địa, cùng với sự cải thiện về hạ tầng và chi phí đầu vào.

Trong 11 tháng của năm 2025, lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,5% so với cùng kỳ, đạt 42,4 triệu lượt khách. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất, theo sau là Hàn Quốc và châu Âu. Đáng chú ý, lượng khách Trung Quốc đạt 4,8 triệu lượt trong 11T/25, tăng mạnh 143,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Chứng khoán VNDIRECT.

Đà phục hồi này được thúc đẩy bởi sự dịch chuyển nhu cầu du lịch từ Thái Lan sang Việt Nam, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại liên quan đến an toàn và thay đổi chính sách tại thị trường Thái Lan. Trên cơ sở đó, VNDIRECT kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam trong năm 2026, nhờ các chương trình hợp tác du lịch song phương được đẩy mạnh và tần suất các chuyến bay tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới của du lịch quốc tế. Sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu cùng nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng gia tăng đã tạo nền tảng cho dòng khách từ thị trường này. Việc đơn giản hóa thủ tục visa và mở thêm các đường bay thẳng, đặc biệt giữa New Delhi, Mumbai với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đang thúc đẩy mạnh mẽ lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam. Theo kỳ vọng, từ năm 2026, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ lọt vào nhóm năm thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Giá vé máy bay được kỳ vọng giảm trong năm 2026 khi tình trạng thiếu hụt tàu bay dần được cải thiện, giá nhiên liệu duy trì ở mức thấp và cạnh tranh gia tăng, qua đó hỗ trợ tâm lý tiêu dùng đối với nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng cho tăng trưởng khách quốc tế là việc mở rộng hạ tầng sân bay. Giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào khai thác thương mại từ tháng 6/2026, qua đó giúp tổng công suất hệ thống sân bay Việt Nam tăng thêm khoảng 19%.

Việc Long Thành đi vào hoạt động không chỉ giúp giảm áp lực quá tải tại các sân bay hiện hữu, mà còn tạo dư địa tăng trưởng trung và dài hạn cho thị trường hàng không.

Ở thị trường nội địa, các chuyên gia dự báo, nhu cầu hành khách năm 2026 tiếp tục tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ việc Chính phủ duy trì các chính sách kích thích tiêu dùng và du lịch trong nước, kế hoạch mở rộng đội bay của các hãng hàng không, cùng với sự gia nhập của Sun Phu Quoc Airways từ cuối năm 2025.

Chu kỳ mới mở rộng sang logistics

Song song với vận tải hành khách, mảng hàng hóa hàng không tiếp tục ghi nhận triển vọng tích cực. Trong 11 tháng của năm 2025, sản lượng hàng hóa hàng không của Việt Nam tăng 16,3% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mảng vận tải quốc tế tăng 24%, trong khi mảng nội địa đi ngang.

Nguồn: Chứng khoán VNDIRECT

Sang năm 2026, sản lượng hàng hóa được kỳ vọng tăng khoảng 15%, nhờ sự phát triển mạnh của thương mại điện tử, tăng trưởng xuất khẩu các nhóm hàng công nghệ, điện tử và việc cải thiện công suất hạ tầng tại các sân bay lớn. Đáng chú ý, Long Thành được kỳ vọng tạo bước ngoặt lớn với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và mở rộng lên 5 triệu tấn vào năm 2035. Việc Vietnam Airlines dự kiến thành lập hãng vận tải hàng hóa chuyên biệt trong năm 2026 cũng sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi logistics hàng không.

Về cấu trúc thị trường, ngành hàng không Việt Nam hiện vẫn do Vietnam Airlines và VietJet Air chi phối, với tổng thị phần nội địa cộng dồn vượt 86%. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh dự kiến sẽ gia tăng khi các hãng khác mở rộng quy mô. Vietravel Airlines đặt mục tiêu nâng đội bay lên 10 chiếc trong năm 2026, Sun Phu Quoc Airways lên kế hoạch mở rộng dài hạn, trong khi Bamboo Airways dự kiến tăng quy mô sau quá trình tái cấu trúc.

Theo ước tính của VNDIRECT, tổng số máy bay đang hoạt động toàn thị trường sẽ đạt khoảng 263 chiếc trong năm 2026, tăng 17% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng trưởng dự kiến của sản lượng hành khách, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng rõ nét.

Ở góc độ chi phí, giá nhiên liệu bay được dự báo tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2026. Trong năm 2025, giá dầu Brent bình quân giảm 14,4% so với cùng kỳ do OPEC+ nới lỏng sản lượng, song giá nhiên liệu bay giảm chậm hơn do chênh lệch với dầu thô tăng cao. Theo dự báo của IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế), chênh lệch này sẽ thu hẹp trong năm 2026 khi nhu cầu diesel hạ nhiệt, kéo giá nhiên liệu bay xuống khoảng 88 USD/thùng, qua đó hỗ trợ biên lợi nhuận của các hãng hàng không.

Cuối cùng, làn sóng đầu tư tư nhân vào hạ tầng sân bay đang mở ra dư địa phát triển mới cho ngành, đồng thời tạo điều kiện để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tập trung nguồn lực, thúc đẩy sớm giai đoạn 2 của sân bay Long Thành và các dự án logistics hàng không tích hợp. Khi Long Thành đi vào vận hành, các mảng dịch vụ phụ trợ như nhà ga hàng hóa, MRO (mảng dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu) và bán lẻ sân bay được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng dài hạn, góp phần định hình chu kỳ phát triển mới cho ngành hàng không Việt Nam.