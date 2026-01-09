Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 kết nối hiệu quả với doanh nghiệp

(TBTCO) - Trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 và hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã tổ chức 39 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, giải ngân trên 881.286 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng trên địa bàn khu vực 2, tổ chức ngày 9/1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 và hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã đạt được trong năm 2025.

Phó Thống đốc đánh giá, kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 trong năm qua là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Chủ động - Hiệu quả - An toàn - Tiên phong”, được thể hiện trên nhiều mặt công tác.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã hỗ trợ doanh nghiệp sâu rộng, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp kỷ lục với 39 hội nghị kết nối, doanh số giải ngân trên 881.286 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch, qua đó đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương, thể hiện qua GRDP TP. Hồ Chí Minh tăng 8,03% và tỉnh Đồng Nai tăng 9,63%. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục hoạt động ổn định, an toàn, với mức tăng trưởng tín dụng đạt 13,5%.

Cụ thể, trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và xử lý hơn 5.500 hồ sơ, đồng thời chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cũng khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, tiêu biểu là việc triển khai thanh toán tại tuyến Metro số 1. Đồng thời, đơn vị cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nổi bật là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí trên 25 tỷ đồng, cùng nhiều phong trào thi đua thiết thực, lan tỏa đang tích cực triển khai.

Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng trên địa bàn khu vực 2. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động và quyết tâm của ngành Ngân hàng khu vực 2, khẳng định rõ nét vai trò của tín dụng ngân hàng là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế các địa phương TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Vinh cho rằng, với tổng dư nợ năm 2025 khoảng 5,08 triệu tỷ đồng chỉ tính riêng địa bàn TP. Hồ Chí Minh, nguồn vốn ngân hàng là nguồn lực cực kỳ quan trọng giúp các doanh nghiệp của địa phương phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số một cách toàn diện, hiệu quả, tiếp tục phát triển dịch vụ công trực tuyến toàn trình, lấy chuyển đổi số làm công cụ then chốt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy cải cách hành chính, đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống; nâng cao năng lực dự báo và thực thi chính sách, chủ động bám sát diễn biến thị trường để tham mưu, điều hành tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng và lĩnh vực thế mạnh của vùng như logistics, công nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Đồng thời, thực hiện các Nghị quyết chiến lược, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả, mang tính thực thi cao các nội dung tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tài chính chất lượng cao, để đón đầu các cơ hội từ sân bay Long Thành và các khu thương mại tự do./.