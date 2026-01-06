TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc 50 đối tác chiến lược, hoàn thành Trung tâm Tài chính quốc tế năm 2027

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do cùng hệ thống metro đồng bộ, nhằm tạo sức bật hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hiện thành phố đã tiếp cận hơn 50 nhà đầu tư, đối tác chiến lược, với mục tiêu hoàn thành trung tâm tài chính vào năm 2027. Khu thương mại tự do cũng kỳ vọng đóng góp 1,5 - 2% GRDP cho TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính do Bộ Tài chính tổ chức chiều ngày 6/1, tại Hà Nội, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, bước vào năm 2026, thành phố đứng trước những thời cơ phát triển mang tính lịch sử trong bối cảnh dự báo kinh tế thế giới và khu vực trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi TP. Hồ Chí Minh phải có những giải pháp đột phá. Theo đó, thành phố đặt ra ba nhiệm vụ trọng tâm về phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đặc khu kinh tế và khu thương mại tự do.

Ba giai đoạn kiến tạo trung tâm tài chính, dự kiến hoàn thành năm 2027

Trung tâm tài chính quốc tế chính thức được công bố thành lập vào ngày 21/12/2025 theo mô hình một trung tâm hai địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã hình thành khung pháp lý đột phá, tạo điều kiện để trung tâm tài chính không chỉ là “thỏi nam châm” hút vốn ngoại, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, kết nối Việt Nam với các chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã tiếp cận hơn 50 nhà đầu tư và đối tác chiến lược thuộc các lĩnh vực then chốt" - ông Vinh nhấn mạnh. Nổi bật là các tên tuổi lớn trong và ngoài nước như: Nasdaq, Binance..., cùng sự tham gia của các tập đoàn, liên danh, ngân hàng như: Vietcombank, FPT... Sự góp mặt của các đối tác uy tín hứa hẹn mang lại nguồn lực lớn và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế phát triển nhanh chóng, bền vững.

Ông Vinh nhấn mạnh, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự chủ động tích cực của Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã phối hợp hoàn thiện 8 Nghị định của Chính phủ, với nhiều chính sách vượt trội, cạnh tranh cho các trung tâm.

"Để chuẩn bị cơ sở vật chất, TP. Hồ Chí Minh triển khai ba giai đoạn theo lộ trình cụ thể, quyết tâm hoàn thành Trung tâm tài chính vào năm 2027, tạo không gian làm việc đẳng cấp đạt chuẩn quốc tế, trở thành công trình hiện đại, biểu tượng cho sự phát triển hiện đại và bền vững của thành phố" - ông Vinh nêu bật.

Bật mí về cơ cấu tổ chức và nhân sự điều hành, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chất lượng cao, thông thạo ngoại ngữ, am hiểu sâu về tài chính - công nghệ, ưu tiên nhân sự được đào tạo ở nước ngoài, lựa chọn ứng cử viên có kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và vận hành các trung tâm tài chính quốc tế. Đến nay, thành phố đã sẵn sàng công tác nhân sự.

Với những nền tảng vững chắc đã được xây dựng, trung tâm tài chính quốc tế không chỉ giúp thành phố tạo đột phá tăng trưởng mà còn tạo động lực cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, mở ra quá trình đổi mới cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả đối với sự phát triển của thị trường tài chính.

"Cú hích" từ khu thương mại tự do giúp GRDP tăng 2%

Bên cạnh đó, việc hình thành khu thương mại tự do được xác định là bước đi chiến lược của TP. Hồ Chí Minh, nhằm hoàn thiện hạ tầng trung tâm logistics vùng Đông Nam Bộ, phát huy lợi thế của thành phố trong thúc đẩy xuất khẩu, thu hút vốn FDI và gia tăng giá trị cho nền kinh tế, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

"Thành phố đặt mục tiêu thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao với quy mô tối thiểu là 100 triệu USD/dự án và kỳ vọng khi đi vào vận hành ổn định, khu thương mại tự do sẽ đóng góp tăng thêm khoảng 1,5 - 2% GRDP cho thành phố thông qua việc thu hút, thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu" - ông Vinh thông tin.

Theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, khu thương mại tự do không chỉ là một khu vực kinh tế mà còn là không gian thử nghiệm các thể chế mới, đưa thành phố tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm hàng hóa, tài chính, thương mại và logistics của khu vực.

Việc tổ chức các khu chức năng sẽ giúp cắt giảm thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian thông quan; đồng thời, khu thương mại tự do được áp dụng cơ chế đất đai linh hoạt, hưởng ưu đãi vượt trội về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, nhà khoa học và lao động chất lượng cao.

Cơ chế này sẽ góp phần định vị lại vai trò của thành phố trên bản đồ thương mại quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo bước đột phá cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dồn lực 37,75 tỷ USD phát triển 9 tuyến metro "Thành phố tập trung hướng tới việc dùng nguồn thu từ phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác quỹ đất và dịch vụ thương mại dọc các tuyến đường sắt đô thị để cân đối và tái đầu tư khoảng 35 - 40% vốn, tạo nguồn lực quan trọng cho hệ thống đường sắt. TP. Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên vốn khoảng 37,75 tỷ USD để đầu tư 9 tuyến metro trước năm 2035". Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Về tiến độ triển khai mạng lưới đường sắt đô thị, theo quy hoạch, hệ thống metro TP.HCM có tổng chiều dài 1.012 km, trong đó, khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ trước đây là 582 km, Bình Dương là 305 km và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là 125 km.

Việc phát triển hệ thống metro sẽ giúp thành phố giải quyết bài toán lớn về giao thông, kết nối các khu vực trọng yếu, đóng vai trò huyết mạch của giao thông công cộng, giảm ùn tắc và tăng cường liên kết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt được mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần huy động nguồn lực lớn từ nhiều thành phần thông qua các hình thức đầu tư, trọng tâm là thu hút đầu tư theo mô hình đối tác công - tư (PPP).

Thành phố cũng dự kiến thành lập Tổng công ty Đường sắt đô thị để thực hiện ba chức năng gồm: đầu tư xây dựng các tuyến metro, khai thác vận hành hệ thống metro và khai thác bất động sản trong khu vực TOD xung quanh các nhà ga, qua đó, bảo đảm tính đồng bộ và dài hạn trong triển khai mô hình TOD, tương tự các mô hình thành công trên thế giới như Quảng Châu (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc).

"Khi triển khai đồng bộ với trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do, thành phố sẽ thiết lập hành lang kinh tế liên kết chặt chẽ giữa dòng hàng, dòng tiền và dòng vốn đầu tư, qua đó, nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới thương mại và tài chính toàn cầu" - lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng.

Cùng với việc mở rộng không gian phát triển, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho TP. Hồ Chí Minh tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Đây sẽ là chìa khóa hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện khát vọng đưa thành phố vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế, tiên phong vì cả nước./.