Ngành Tài chính đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2026

(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới biến động và thiên tai khắc nghiệt, Bộ Tài chính không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò “trụ cột” điều hành kinh tế vĩ mô mà còn thực hiện cuộc cải cách bộ máy lớn nhất từ trước đến nay, tạo tiền đề vững chắc để bước vào năm 2026.

Chiều 6/1, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2025

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong không khí cả nước vui mừng phấn khởi hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính hôm nay nhằm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, Bộ trưởng nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các địa phương cùng toàn thể các đại biểu đến tham dự hội nghị.

Theo Bộ trưởng, đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi đây là kỳ tổng kết công tác năm đầu tiên của bộ máy tổ chức mới của Bộ Tài chính sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Toàn ngành Tài chính đã cùng nâng cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới từ năm 2026.

Bộ trưởng nêu rõ, năm 2025 tiếp tục là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức lớn vượt ngoài dự báo, đặc biệt là những biến động rất bất định, khó lường trên thị trường tài chính, thương mại toàn cầu; thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Đồng thời, ngành Tài chính cũng thực hiện cuộc cách mạng để sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có từ Trung ương đến các địa phương. Theo đó, đã cắt giảm 37% đơn vị đầu mối.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Điều này đặt ra không ít thách thức đối với toàn ngành Tài chính. Song, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Tài chính đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Trong đó, Bộ trưởng đã khái quát một số nét chính:

Có được những kết quả nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ sự tri ân và biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, sự tin tưởng giao nhiều trọng trách lớn và nhiệm vụ quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ; sự phối hợp có hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các địa phương; sự đồng lòng, tích cực tham gia của người dân, doanh nghiệp. Bộ trưởng cũng biểu dương những nỗ lực lớn lao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đã vượt qua bao khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Thứ nhất, về thể chế, Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng số lượng văn bản pháp quy, chính sách lớn nhất từ trước đến nay, gắn với đổi mới tư duy và cách làm để chủ động tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Thứ hai, Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản, giải pháp điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất.

Thứ ba, công tác điều hành chính sách tài khóa đảm bảo chủ động, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu gắn với chuyển đổi số để thu đúng, thu đủ; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, cho an sinh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Thứ tư, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy đầu tư toàn xã hội và phát triển các thành phần kinh tế.

Thứ năm, phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán ngày càng hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Thứ sáu, phát huy hiệu quả hệ thống bảo hiểm xã hội, thị trường bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế và phát triển bền vững, bao trùm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Sẵn sàng bứt phá trong năm 2026

Bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu ngành Tài chính cũng chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, thách thức. Trước hết, đó là áp lực điều hành chính sách tài chính nhằm thúc đẩy vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 40% GDP trong giai đoạn tới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ hai là yêu cầu đổi mới, hoàn thiện các giải pháp chính sách tài chính, đầu tư để tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế, các thị trường tài chính theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, một số nhiệm vụ, đề án còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, Bộ trưởng nêu rõ.

Từ thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu toàn ngành cần rút ra những bài học quý, kinh nghiệm hay để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Bước sang năm 2026, Bộ trưởng nêu rõ đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong khi tình hình bên ngoài tiếp tục có nhiều yếu tố bất lợi, khó lường, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, thách thức cần tiếp tục tập trung giải quyết. Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định các mục tiêu rất cao: tăng trưởng kinh tế năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, bảo đảm các cân đối lớn, làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, bao trùm

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính nói riêng và toàn ngành Tài chính phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm toàn diện trên tất cả các mặt công tác; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Bộ, cơ quan, địa phương để kịp thời hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao.

Sau phát biểu của Bộ trưởng, dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến trách nhiệm, thực chất và thẳng thắn về tình hình năm 2025 và các giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Sau phần thảo luận, Hội nghị sẽ nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo Thủ tướng Phạm Minh Chính./.