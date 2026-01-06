Hà Nội bứt phá năm 2025 với ngân sách vượt 700 nghìn tỷ đồng, cơ chế đặc thù tạo đà phát triển

(TBTCO) - Thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính, ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng. Nghị quyết số 258/2025/QH15 được đánh giá là quyết sách chiến lược, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù giúp Hà Nội triển khai các dự án lớn, trọng điểm.

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội tăng trưởng GRDP vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tăng toàn diện

Tại Hội nghị, bên cạnh việc đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong năm 2025, các đại biểu tập trung phân tích sâu những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đồng thời nhận định bối cảnh kinh tế - xã hội, tài chính và ngân sách nhà nước năm 2026. Lãnh đạo nhiều địa phương đã tham gia trao đổi, chia sẻ và đóng góp ý kiến tại Hội nghị như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh.

Trong năm 2025, TP. Hà Nội đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt kỷ lục, cao nhất từ trước tới nay. Cũng trong năm, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV đã ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH13 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô với 7 nhóm chính sách đặc thủ, thí điểm vượt trội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, kinh tế Thủ đô đã phục hồi mạnh và đạt được những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, tổng thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 31/12/2025 là 711,2 nghìn tỷ đồng, đạt 138,4% dự toán, tăng 38,4%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Hà Nội lần đầu tiên vượt mốc thu ngân sách 700 nghìn tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt 668,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,0% tổng thu.

Theo đó, tăng trưởng GRDP năm 2025 Hà Nội đạt 8,16%, vượt mục tiêu đề ra (8%) và cao hơn nhiều so với năm 2024 (6,52%). Trong đó, quý I tăng 7,41%; quý II tăng 8,13%; quý III tăng 8,85%; quý IV tăng 8,15%. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD.

Cùng với đó, thu hút FDI đạt 4,4 tỷ USD, tăng 169% so với năm 2024; Hà Nội đã và đang chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư FDI linh hoạt và hiệu quả.

Năm 2025, thành phố có 32,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 12%), tổng vốn đăng ký đạt 420 nghìn tỷ đồng (tăng 45%); 11,2 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 16%). Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 963 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2024; CPI bình quân tăng 3,63%.

Du lịch Thủ đô đón trên 33,7 triệu lượt khách tham quan, tăng 20,9% so với năm 2024; trong đó, khách quốc tế 7,8 triệu lượt người, tăng 22,8%; tổng doanh thu từ du lịch đạt 134,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Nội vẫn vươn lên mạnh mẽ, giữ vững vai trò là một trong những trụ cột tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Lãnh đạo TP. Hà Nội cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 68 tỷ USD, tăng 11,6%, trong đó, xuất khẩu đạt 20,8 tỷ USD, tăng 8,4%; nhập khẩu đạt 47,3 tỷ USD, tăng 13,0%.

Trong năm 2025, thành phố cũng khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược trọng điểm, tạo bước đột phá phát triển và kết nối không gian đô thị như: trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic, 07 cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô...

Trao nhiều cơ chế đặc thù, 6 giải pháp trọng tâm 2026

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, Thủ đô Hà Nội luôn tiên phong, chủ động trong thực hiện chủ trương, quyết sách của Trung ương, nhất là những vấn đề trụ cột, đột phá phát triển Thủ đô và đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và thiết lập các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, đây là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự tin tưởng, trao quyền mạnh mẽ và kỳ vọng lớn lao của Trung ương đối với Hà Nội và là bước chuẩn bị, bước đệm để tiến tới hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho việc xây dựng, phát triển Thủ đô trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Với quyết tâm biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành những công trình hiện hữu, có giá trị lâu dài, Thành phố đã cụ thể hóa Nghị quyết số 258/2025/QH15 bằng những việc làm cụ thể.

Theo đó, Hà Nội tổ chức triển khai song song các thủ tục, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc lớn về quy hoạch, đất đai, lựa chọn nhà đầu tư, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư.

Đặc biệt là dấu mốc ngày 19/12/2025 đã trở thành đợt cao điểm khởi công các siêu dự án mang tính biểu tượng của Thủ đô, trong đó có 02 dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, gồm Dự án Khu đô thị thể thao Olympic với quy mô hơn 9.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 925 nghìn tỷ đồng, nhằm xây dựng sân vận động 135 nghìn chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA và cơ sở hạ tầng thể thao, đô thị hiện đại, có thể đăng cai sự kiện quốc tế.

Cùng với đó, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô khoảng 11.000 ha, tổng mức đầu tư 855 nghìn tỷ đồng, với mục tiêu phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông, tạo nên không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện cơ chế giải phóng mặt bằng...

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 được Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu rõ tại Hội nghị như: tạo đột phá về thể chế và tổ chức bộ máy theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh”; huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư xã hội; thúc đẩy tăng trưởng mới từ phát triển khoa học công nghệ; tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy các dự án động lực chiến lược của Thủ đô và Vùng Thủ đô; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, phát triển giáo dục, y tế chất lượng cao, bảo đảm an sinh xã hội./.