Hà Nội tăng tốc từ đầu năm, quyết tâm đạt GRDP 11% năm 2026

(TBTCO) - Với nỗ lực và tinh thần hành động quyết liệt, TP. Hà Nội xác định quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu tăng trưởng ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2026, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) 11% trở lên năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Kinh tế Thủ đô tạo "đà bứt tốc" cho năm bản lề

Khép lại năm 2025, trong bối cảnh nhiều biến động từ kinh tế trong nước và quốc tế, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các cân đối lớn được bảo đảm, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Số liệu từ Sở Tài chính Hà Nội cho thấy, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hà Nội ước tăng 8,5%; quy mô GRDP đạt khoảng 63,5 tỷ USD, chiếm 12,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 176.400.000 đồng/người (khoảng 7.200 USD/người). Đây là mức tăng cao so với năm trước và vượt kịch bản đề ra.

Ảnh tư liệu

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt khoảng 650.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2025 ước đạt 594,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 4 tỷ USD, gấp khoảng 1,8 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch. Kim ngạch xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, đạt 69,26 tỷ USD, tăng 11,6%.

Sở Tài chính Hà Nội đánh giá, kết quả này phản ánh nỗ lực lớn của thành phố trong việc phục hồi các ngành sản xuất, mở rộng cơ sở thu và cải thiện hiệu quả quản lý ngân sách. Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là một động lực quan trọng, với hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, công trình trọng điểm được tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả vùng Thủ đô.

Với những kết quả đó, Hà Nội bước vào năm 2026 với vị thế và tâm thế khác. Đây là năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, mang ý nghĩa bản lề, đòi hỏi tư duy điều hành quyết liệt hơn, cách làm thực chất hơn và kỷ luật thực thi cao hơn. Thành phố đã đặt mục tiêu phấn đấu đạt GRDP 11% trở lên trong năm 2026.

Củng cố nền tảng tăng trưởng với những chỉ tiêu cụ thể

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trở lên trong năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, Hà Nội vẫn phải dựa trên giá trị gia tăng của các khu vực truyền thống gồm công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, đồng thời tích hợp các yếu tố mới như kinh tế số và văn hóa để tạo đột phá.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, các sở, ngành cần tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng với những chỉ tiêu cụ thể và yêu cầu toàn bộ quá trình triển khai phải bám sát tinh thần "6 rõ, 1 xuyên suốt" mà Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo, đó là: rõ người chịu trách nhiệm, rõ nhiệm vụ cụ thể, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm được phân công, rõ sản phẩm đầu ra đo lường được, rõ hiệu quả và tác động mang lại. Trên tinh thần đó, các sở, ban, ngành được giao cụ thể hóa thành kế hoạch hành động với mốc thời gian rõ ràng, kết quả đo đếm được, gắn trực tiếp với chỉ tiêu tăng trưởng chung.

Không để "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng" mới đốc thúc Để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026: "Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững", Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm và lưu ý thời gian tới sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô; thu hút đầu tư toàn xã hội, phân chỉ tiêu và kiểm soát thực hiện ngay từ đầu năm, không để "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng" mới đốc thúc. Thành phố phấn đấu tăng GRDP từ 11% trở lên ngay năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng nhấn mạnh, một trong những giải pháp để thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đạt 11% năm 2026 đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hiệu quả đầu tư công.

“Ngay từ đầu năm, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng với vai trò “dẫn dắt”, thu hút đầu tư ngoài ngân sách; là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần được chỉ đạo triển khai để phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn giao đầu năm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công về hạ tầng chiến lược: đường sắt đô thị, các trục vành đai, cầu vượt sông, các dự án chống ngập và xử lý môi trường…” - ông Sáng nêu rõ.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; phấn đấu năm 2026 có ít nhất 28 doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân, hướng đến năm 2030 đạt chỉ tiêu 32 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố về các cơ chế chính sách đột phá về khoa học công nghệ; quản lý sử dụng hiệu quả 9.090 tỷ đồng ngân sách thành phố bố trí năm 2026 để thực hiện các nhiệm vụ, dự án về khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Không những vậy, các cấp xã, phường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước được giao, chủ động triển khai, xử lý kịp thời 5 điểm nghẽn phát sinh trên địa bàn.