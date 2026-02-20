Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: Vững vàng vượt khó, tạo đà hoàn thành kế hoạch năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với những bước đột phá lớn về thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức quản lý, điều hành của hệ thống Dự trữ quốc gia. Trong bối cảnh đó, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo nền tảng để đơn vị vững bước thực hiện kế hoạch năm 2026.

Xuất cấp kịp thời hỗ trợ người dân

Ông Nguyễn Minh Trí - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II - cho biết, năm 2025 là năm bản lề của ngành Dự trữ quốc gia (DTQG), đánh dấu việc hợp nhất đơn vị, chuyển mô hình tổ chức và lần đầu triển khai đồng thời nhiều quy định mới về quản lý, đấu thầu và vận hành hệ thống dự trữ. Những thay đổi lớn về tổ chức và cơ chế đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác điều hành, phối hợp và thích ứng trong toàn hệ thống. Trong bối cảnh đó, Chi cục nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thành tốt công tác mua nhập kho DTQG; đồng thời khẩn trương, kịp thời xuất cấp gạo, vật tư, thiết bị hỗ trợ cho các địa phương.

Về công tác nhập kho hàng dự trữ quốc gia, ông Nguyễn Minh Trí cho biết, ngay sau khi có quyết định giao chỉ tiêu của Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục đã triển khai tổ chức đấu thầu mua gạo kế hoạch năm 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu thầu và quy định của ngành Dự trữ.

Ông Nguyễn Minh Trí - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II kiểm tra xuất cấp gạo cho học sinh. Ảnh: Đức Minh

Năm 2025 là năm triển khai kế hoạch mua lương thực theo Luật Đấu thầu mới, hệ thống đấu thầu qua mạng và Thông tư mới sửa đổi. Trong quá trình thực hiện đấu thầu, đơn vị đã thực hiện xây dựng, phát hành hồ sơ mời thầu, mở thầu, đánh giá kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, đúng quy trình thủ tục theo Luật định. Kết quả, đơn vị đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập mua cả 2 đợt là 29.000 tấn gạo, với tổng giá trị trên 305 tỷ đồng, đặc biệt hoàn thành sớm từ 20 đến 28 ngày so với thời gian Cục Dự trữ Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hoàn thành nhập kho DTQG 250 bộ bè nhẹ cứu sinh; 15.000 chiếc phao tròn cứu sinh.

Về công tác xuất bán luân phiên đổi hàng DTQG, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã tổ chức thành công việc xuất bán đấu giá hơn 7.651 tấn gạo, đạt 100% kế hoạch xuất bán đấu giá gạo DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch, thu về ngân sách hơn 65 tỷ đồng, đảm bảo an toàn kho tàng và đúng quy trình nghiệp vụ.

"Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, địa bàn quản lý rộng, khối lượng hàng hóa lớn, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và những năm tiếp theo". Ông Nguyễn Minh Trí - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II

Đề cập tới các nhiệm vụ xuất cấp vật tư thiết bị DTQG để hỗ trợ, cứu trợ, ông Trí cho biết, trong năm 2025, đơn vị đã triển khai nhanh chóng, hiệu quả việc xuất cấp gạo cho học sinh vùng khó khăn và hàng DTQG hỗ trợ cho người dân để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cụ thể, đơn vị đã phối hợp thực hiện xuất cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 3 bộ, ngành và 7 tỉnh, thành phố với tổng giá trị xuất cấp trên 21 tỷ đồng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối.

Công tác xuất gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời gian, với tổng lượng gạo xuất cấp trên 570 tấn, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội và chính sách dân tộc, giáo dục của Đảng và Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng Phòng Quản lý hàng dự trữ (Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II) cho hay, đây là lần đầu tiên đơn vị xuất cấp gạo cho học sinh, học viên theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP nên đơn vị đã khẩn trương liên hệ các địa phương, đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh. Các trường được hỗ trợ nằm trên địa bàn 14 xã, phường. Do địa bàn, địa hình tại các điểm trường khá phức tạp, thời gian xuất cấp phải khẩn trương, nên đơn vị đã dốc toàn lực lượng công chức tại chi cục, các phòng nghiệp vụ và Điểm kho KV3.KVII thực hiện xuất kho và giao nhận không kể ngày, đêm và ngày nghỉ để đảm bảo kế hoạch giao nhận giữa Chi cục và các địa phương.

Ngoài ra, Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực II hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất 4.750 tấn gạo viện trợ Cu Ba.

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tài chính

Công tác tài chính - kế toán trong bối cảnh chuyển đổi mô hình quản lý tái cấu trúc toàn bộ quy trình quản trị ngân sách, nâng cao hiệu quả quản trị tài sản công phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2025 là giai đoạn đầu triển khai mô hình tổ chức hai cấp, phát sinh khối lượng công việc lớn, thời gian “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II thực hiện sáp nhập 7 đơn vị dự toán về một đầu mối (tháng 3/2025), đồng thời tiếp tục bàn giao 3 điểm kho cho đơn vị bạn theo địa giới hành chính (tháng 7/2025).

Bà Đặng Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tài chính kế toán cho biết, quá trình vận hành bộ máy tài chính - kế toán phát sinh nhiều tình huống mới, nhất là việc thực hiện các thủ tục trên môi trường số với cơ quan thuế, kho bạc, ngân hàng, bảo hiểm và các đơn vị liên quan trong điều kiện thay đổi dấu, chữ ký…; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chi hành chính và chi quản lý nghiệp vụ DTQG có nhiều thay đổi từ khâu lập chứng từ, phương thức chi trả đến công tác quản lý chi phí, trong điều kiện chưa có phần mềm phù hợp để kế thừa từ mô hình tổ chức cũ, chủ yếu thực hiện thủ công, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng sau sáp nhập, tháng 4/2025, đơn vị đã tập hợp đủ nguồn ngân sách về 1 đầu mối, điều hành và tổ chức chi kịp thời đáp ứng yêu cầu nhập, xuất lương thực và nhiều vật tư dự trữ đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, nguồn vốn và chấp hành tốt kỷ luật thu, nộp vốn dự trữ. Xây dựng các qui trình thanh toán, quy chế quản lý chi tiêu tài chính và tài sản công phù hợp với mô hình quản lý tinh gọn, hiệu quả; góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro tài chính, quản lý, sử dụng tài sản đúng qui định.

Quản lý chặt chẽ hàng dự trữ quốc gia

Những kết quả đạt được năm 2025 là nền tảng vững chắc để Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II bước vào năm 2026 với quyết tâm mới, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng dự trữ quốc gia, góp phần giữ vững ổn định, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Theo đó, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng cường nguồn lực DTQG, mua sắm những mặt hàng chiến lược, thiết yếu, có tác dụng ứng phó kịp thời trong tình huống đột xuất, cấp bách, đảm bảo mục tiêu và khẳng định vị thế của ngành DTQG: “chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh” của đất nước, góp phần giữ vững an ninh, ổn định đất nước phát triển kinh tế, xã hội bền vững trong thời kỳ mới.

Tăng cường quản lý chặt chẽ hàng DTQG đảm bảo về số lượng, chất lượng, sẵn sàng mọi nguồn lực để triển khai thực hiện xuất cấp hàng DTQG cho nhân dân các địa phương khi có tình huống cấp bách xảy ra. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý hàng DTQG; tiếp tục tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội về DTQG.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng, tăng cường nguồn nhân sự cho đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành DTQG chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước.