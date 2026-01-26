(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành các quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 4.153 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND các tỉnh (Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi) để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Triển khai các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (số 117/QĐ-BTC, số 122/QĐ-BTC, số 124/QĐ-BTC), Cục Dự trữ Nhà nước ban hành các quyết định giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp (không thu tiền) 4.153,23 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho 5 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long) để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Xuất cấp hơn 4.153 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2026. Ảnh: Khánh Huyền

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 36/QĐ-CDT ngày 22/1/2026 giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII thực hiện xuất cấp (không thu tiền) hơn 1.171,245 kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ nhân dân: Khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ hơn 604,17 tấn gạo; dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 hơn 243,55 tấn gạo; dịp giáp hạt đầu năm 2026 hơn 323,52 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII giao nhận gạo đối với hỗ trợ nhân dân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ xong trước ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng chạp); đối với hỗ trợ trong dịp giáp hạt đầu năm 2026 xong trước ngày 15/3/2026.

Tại Quyết định số 40/QĐ-CDT ngày 23/1/2026, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV thực hiện xuất cấp (không thu tiền) hơn 199 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Vĩnh Long để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV giao nhận gạo tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Vĩnh Long, với thời gian hoàn thành trước ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng chạp).

Tại Quyết định số 41/QĐ-CDT ngày 23/1/2026, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI thực hiện xuất cấp (không thu tiền) hơn 1.477 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân: dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 hơn 719 tấn gạo; dịp giáp hạt đầu năm 2026 hơn 758 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI giao nhận gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 xong trước ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng chạp); hỗ trợ nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2026 xong trước ngày 15/3/2026.

Tại Quyết định số 42/QĐ-CDT ngày 23/1/2026, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII thực hiện xuất cấp (không thu tiền) hơn 1.117,9 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ nhân dân: dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 hơn 701,19 tấn gạo; dịp giáp hạt đầu năm 2026 hơn 416,77 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII giao nhận gạo đối với hỗ trợ nhân dân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 xong trước ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng chạp); đối với hỗ trợ nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2026 xong trước ngày 15/3/2026.

Tại Quyết định số 43/QĐ-CDT ngày 23/1/2026, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) hơn 791,8 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X giao nhận gạo tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Quảng Ngãi, với thời gian hoàn thành trước ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng chạp)./.