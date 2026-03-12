TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt đối với các hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương nghiên cứu, tổ chức triển khai Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 6/3/2026 của Bộ Tài chính về tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong năm 2026.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế. (Ảnh minh họa)

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/7/2025. Việc mở rộng các phương thức thanh toán điện tử được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch trong các giao dịch kinh tế, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hiệu quả quản lý thuế.

Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt đối với các hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Việc áp dụng rộng rãi loại hình hóa đơn này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng giám sát doanh thu, hạn chế thất thu thuế và tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong bối cảnh chính sách xóa bỏ thuế khoán được thực hiện từ ngày 1/1/2026 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND Thành phố. Việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với khu vực hộ kinh doanh được xác định là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát doanh thu thực tế.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường triển khai thực hiện Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chính sách và thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ quản lý thuế đối với khu vực kinh tế cá thể, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý tài chính – ngân sách.

Trong quá trình triển khai, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế, bảo đảm người nộp thuế nắm bắt đầy đủ các quy định mới, từ đó thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các cơ quan quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn và chứng từ, kịp thời phát hiện các rủi ro tuân thủ và hành vi vi phạm để xử lý theo quy định. Việc trao đổi, khai thác và sử dụng thông tin phục vụ công tác quản lý thuế phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý thuế, bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin của người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, đồng thời kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh.