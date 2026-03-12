Phí bảo hiểm tăng mạnh vì căng thẳng Trung Đông, doanh nghiệp cần tính lại rủi ro

(TBTCO) - Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tạo hiệu ứng lan tỏa tới vận tải và bảo hiểm hàng hải toàn cầu, khi phí bảo hiểm tăng mạnh. Điều này khiến doanh nghiệp và người dân quan tâm hơn đến cách các hợp đồng bảo hiểm thương mại, du lịch khi rủi ro leo thang; đồng thời làm nổi bật vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm trong tư vấn quản trị rủi ro và thiết kế giải pháp bảo vệ linh hoạt.

Ủy ban chiến tranh hỗn hợp (JWC), tổ chức chuyên đánh giá mức độ rủi ro an ninh trên các tuyến hàng hải toàn cầu, có nhiệm vụ xác định và công bố danh sách các khu vực có nguy cơ cao liên quan đến chiến tranh, cướp biển hoặc khủng bố. Mới đây, JWC đã cập nhật danh sách rủi ro cao JWLA-033, bổ sung một số khu vực nguy hiểm tại Trung Đông, bao gồm Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Djibouti và các vùng biển ven bờ Iran.

Một số sản phẩm bảo hiểm hàng hải như bảo hiểm trách nhiệm người thuê tàu (Charterer’s liability) và bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu theo phí cố định (Fixed P&I) đã được các Hội P&I - tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm và hỗ trợ pháp lý cho chủ tàu trên toàn thế giới - phát hành thông báo hủy bỏ phạm vi bảo hiểm (Notice of Cancellation - NoC). Thông báo này có hiệu lực từ ngày 5/3/2026, theo đó, các hợp đồng liên quan sẽ không còn bảo hiểm đối với rủi ro chiến tranh tại những khu vực được xếp vào nhóm rủi ro rất cao theo danh sách JWLA-033.

Đối với bảo hiểm thân tàu, nhiều Hội bảo hiểm P&I quốc tế cũng có thông báo dừng bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với các dịch vụ bảo hiểm không tương hỗ. Đồng thời, Ủy ban JWC cũng cập nhật bản danh sách khu vực rủi ro cao mới (JWLA-033) liên quan đến khu vực Trung Đông, với mức phí bảo hiểm chiến tranh thân tàu mới gia tăng nhiều lần và/hoặc có những nhà tái bảo hiểm không chào phí cho khu vực Vịnh Ba Tư/eo Hormuz/Vịnh Oman.

Song song, phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm hàng hóa vẫn được duy trì vẫn được duy trì ổn định, khi các nhà tái bảo hiểm đứng đầu chương trình tái bảo hiểm cố định chưa áp dụng điều khoản tại NoC liên quan đến rủi ro chiến tranh tại khu vực được nêu trong JWLA-033.

Phí bảo hiểm tăng mạnh vì căng thẳng Trung Đông, doanh nghiệp cần tính lại rủi ro. Ảnh minh họa.

Thị trường bảo hiểm War/SRCC (chiến tranh và đình công, bạo loạn) đang ghi nhận mức phí bảo hiểm tăng nhanh và biến động mạnh. Một số hãng tàu đã tuyên bố chấm dứt hành trình và các hãng đều phải điều chỉnh hành trình qua vịnh Ba Tư và khu vực Eo biển Hormuz, vịnh Oman chuyển hướng đến các cảng dỡ hàng khác an toàn hơn.

Điều này dẫn đến các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp liên quan đến dỡ hàng, chuyển tiếp, lưu kho, buộc doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng chi phí logistics, phí bảo hiểm.

Không ít doanh nghiệp đặt câu hỏi liệu tổn thất do chuỗi cung ứng bị đứt gãy có được bồi thường hay không.

Nguyên tắc chung của loại hình bảo hiểm này là quyền lợi chỉ phát sinh khi có thiệt hại vật chất thuộc phạm vi bảo hiểm làm nguyên nhân trực tiếp gây gián đoạn hoạt động.

Nếu việc gián đoạn thuần túy do yếu tố địa chính trị hoặc thay đổi chính sách vận tải, mà không có tổn thất vật chất đi kèm, quyền lợi chi trả có thể không được kích hoạt. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc thiết kế chương trình bảo hiểm ngay từ đầu, thay vì chỉ tìm giải pháp khi rủi ro đã xảy ra.

Trong bối cảnh thị trường biến động, vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ dừng ở việc chi trả khi rủi ro xảy ra, mà còn là tư vấn quản trị rủi ro, cập nhật điều khoản và phối hợp với thị trường tái bảo hiểm quốc tế, để đảm bảo năng lực chi trả ổn định. Song song, các doanh nghiệp càng cần đến các giải pháp bảo hiểm linh hoạt, có khả năng bảo vệ trước rủi ro về tài sản, hàng hóa đến gián đoạn kinh doanh.

Từ góc độ doanh nghiệp bảo hiểm, ông Quách Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm được tư vấn bài bản, minh bạch điều khoản và gắn với năng lực tái bảo hiểm quốc tế là yếu tố then chốt để đảm bảo sự kế hoạch tài chính không gián đoạn cho khách hàng. Điều này không chỉ giúp khách hàng yên tâm trước các rủi ro cụ thể mà còn phù hợp với các chiến lược phát triển dài hạn.

Song song đó, theo lãnh đạo Bảo hiểm Bảo Việt, chuyển đổi số trong quy trình khai thác và bồi thường cũng được doanh nghiệp đẩy mạnh nhằm rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao trải nghiệm dịch vụ. mà còn hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế các gói giải pháp toàn diện, phù hợp với.

Trước những biến động của kinh tế và rủi ro toàn cầu, vai trò của bảo hiểm không chỉ là giải pháp chi trả khi sự cố xảy ra, mà còn là công cụ quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro tổng thể cho doanh nghiệp và cá nhân.

Với các doanh nghiệp, cần chủ động làm việc với các hãng vận tải xác định các điều khoản vận đơn, thực hiện các bước hợp lý để giảm thiểu bất kỳ tổn thất nào được bảo hiểm.

Các doanh nghiệp cần theo dõi các tuyên bố về tổn thất chung của bất kỳ hãng vận chuyển nào và thông báo ngay cho nhà bảo hiểm được biết. Bên cạnh đó, cần thiết phải hợp tác chặt chẽ với các nhà bảo hiểm, để đảm bảo phạm vi bảo vệ phù hợp với tuyến vận chuyển và đặc thù hàng hóa./.