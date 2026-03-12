(TBTCO) - Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp năm 2026, Sở Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị đang được cấp phép tạm thời sử dụng đường (phố) để trông giữ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nội dung giấy phép trong hoạt động trông giữ phương tiện.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh trang sơn kẻ lại toàn bộ vạch sơn điểm đỗ xe đã cũ, mờ (yêu cầu rõ ràng, đúng vị trí, diện tích được cấp phép), bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo “P” - nơi đỗ xe, bảng niêm yết giá... theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt, thu đúng giá quy định tại các điểm trông giữ phương tiện giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao các phòng như: Kiểm tra giao thông vận tải, Kiểm tra xây dựng và Phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án phối hợp với các đơn vị chức năng của chính quyền địa phương và Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm trông giữ xe; bố trí chốt trực hướng dẫn, sắp xếp phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và Phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm, khu vực bỏ phiếu.

Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh các điểm trông giữ xe phục vụ bầu cử.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tăng cường tuần đường, tuần kiểm, kiểm tra các vị trí thường xuyên đỗ xe ngày đêm trên các tuyến đường Sở Xây dựng quản lý gây mất an toàn giao thông (ngoài các điểm trông giữ phương tiện do Sở Xây dựng cấp phép tạm thời); báo cáo và phối hợp xử lý các vi phạm về vạch sơn điểm đỗ xe, lắp dựng biển báo sai quy cách tại các điểm trông giữ xe tạm thời, đề xuất điều chỉnh, thu hồi các vị trí, điểm trông giữ xe liên quan đến tổ chức giao thông, mất an toàn giao thông (nếu có).

Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo của sở; phối hợp với Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải và các lực lượng chức năng có liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ phương tiện tạm thời đã được Sở Xây dựng cấp phép, tổng hợp kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động trông giữ phương tiện không chỉ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, đô thị văn minh mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia Ngày bầu cử trong không khí an toàn, trật tự và trách nhiệm.