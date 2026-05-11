Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững

15:37 | 11/05/2026
Kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường. Không chỉ kiểm soát ô nhiễm, tỉnh hướng tới quản trị môi trường chủ động, coi đây là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Từ kiểm soát ô nhiễm đến quản trị môi trường chủ động

Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường tại Quảng Ninh ghi nhận chuyển biến rõ nét cả về nhận thức lẫn hành động. Tỉnh từng bước chuyển từ tư duy “xử lý ô nhiễm” sang “quản trị môi trường”, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Hoạt động quan trắc môi trường tự động được truyền trực tiếp về Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TL

Việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách đã giúp nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU cho thấy 11/18 mục tiêu đã hoàn thành trước kế hoạch, các mục tiêu còn lại dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025 - 2026.

Các chỉ tiêu môi trường đạt kết quả tích cực và mang tính nền tảng. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 98,3% tại đô thị và 87,2% tại nông thôn. 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn. Đặc biệt, các dự án đầu tư mới, nhất là tại các khu vực nhạy cảm như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long hay Cửa Lục đều bắt buộc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải ngay từ đầu.

Cách làm này cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng từ “chạy theo xử lý” sang “kiểm soát từ nguồn”, hạn chế phát sinh ô nhiễm ngay trong quá trình đầu tư và sản xuất. Các khu công nghiệp đang hoạt động tại Quảng Ninh đều đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung; doanh nghiệp thực hiện các giải pháp xử lý khí thải, chất thải rắn theo quy định.

Quản lý chất thải sinh hoạt tiếp tục là điểm sáng. Năm 2025, toàn tỉnh phát sinh hơn 390.000 tấn rác, trong đó 99% được thu gom, xử lý. Hạ tầng xử lý rác được đầu tư đồng bộ với 21 khu xử lý, tổng công suất khoảng 1.590 tấn/ngày. Đáng chú ý, phương thức xử lý chuyển dịch mạnh sang công nghệ hiện đại, với gần 72% rác được xử lý bằng đốt, giảm dần chôn lấp.

Chất thải nguy hại được kiểm soát chặt chẽ với 100% được thu gom, xử lý theo quy định. Trong lĩnh vực y tế, năm 2025 đã xử lý 415 tấn chất thải nguy hại và hơn 624.000 m3 nước thải. Trong nông nghiệp, gần 5.200 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật được bố trí, thu gom hơn 10,6 tấn bao gói sau sử dụng. Khoảng 93,24% cơ sở chăn nuôi áp dụng biện pháp xử lý chất thải, trong đó hơn 8.800 hộ xây dựng công trình khí sinh học.

Hệ thống quan trắc môi trường được đầu tư bài bản với 171 trạm tự động và gần 390 điểm quan trắc. Kết quả năm 2025 cho thấy, chất lượng môi trường không khí tại các đô thị, khu dân cư và khu du lịch cơ bản ở mức tốt; nhiều vị trí nước mặt đạt tiêu chuẩn phục vụ cấp nước sinh hoạt.

Song song với đó, kỷ cương pháp luật được siết chặt. Năm 2025, các cơ quan chức năng đã xử phạt 151 tổ chức, cá nhân vi phạm về môi trường với tổng số tiền hơn 9,25 tỷ đồng; di dời 862 cơ sở tiểu thủ công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm.

Nhiều mô hình môi trường hiệu quả được triển khai như “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa”, “Cô Tô không rác thải nhựa”, “Ngân hàng rác thải”. Đáng chú ý, việc cấp chứng nhận “Cánh buồm xanh” cho tàu du lịch trên vịnh Hạ Long hay hoạt động xử lý chất thải trong các nhà máy xi măng với công suất khoảng 55.000 tấn/năm đã góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm áp lực môi trường.

Lấy môi trường làm động lực phát triển

Trên nền tảng kết quả đạt được, Quảng Ninh xác định rõ định hướng trong giai đoạn tới là tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị môi trường chủ động, hiện đại, gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Mục tiêu đến năm 2030 là kiểm soát, từng bước đẩy lùi ô nhiễm và suy thoái tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường sống, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xác định là động lực then chốt.

Các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra với yêu cầu cao hơn. Trên 99% dân số đô thị và trên 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải tại đô thị, xã đảo và các khu du lịch đạt trên 99%, khu vực nông thôn đạt khoảng 90%.

Điểm đáng chú ý là Quảng Ninh không chỉ đặt mục tiêu “đạt chuẩn”, mà hướng tới nâng chuẩn theo các tiêu chí quốc tế. Tỉnh định hướng phát triển các khu xử lý chất thải rắn tập trung bằng công nghệ đốt phát điện, giảm chôn lấp, đồng thời nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả môi trường như PGI, qua đó cải thiện môi trường đầu tư.

Về giải pháp, tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng “hậu kiểm”, tăng cường thanh tra, giám sát gắn với ứng dụng công nghệ số. Hệ thống quan trắc môi trường sẽ được mở rộng, kết nối dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ công tác dự báo và điều hành.

Song song, Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển hạ tầng môi trường và sản xuất xanh. Các khu công nghiệp sinh thái, mô hình kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn quản trị môi trường theo ESG (môi trường - xã hội - quản trị) được khuyến khích áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Các công nghệ xử lý hiện đại như đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng, xử lý rác kết hợp phát điện tiếp tục được mở rộng, góp phần giảm phát thải và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

Phát triển kinh tế xanh được triển khai song hành với bảo tồn hệ sinh thái và di sản. Những giá trị đặc sắc như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long hay Yên Tử tiếp tục được gìn giữ, phát huy theo hướng bền vững.

Cách tiếp cận này khẳng định rõ quan điểm: bảo vệ môi trường không còn là “chi phí phát triển”, mà chính là nền tảng, là lợi thế cạnh tranh dài hạn, giúp Quảng Ninh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
(TBTCO) - Trước thông tin "Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
(TBTCO) - Lai Châu đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Việt Nam có khoảng 11,8 triệu ha đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu ha ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp (khoảng 5 triệu ha) và thêm 5 triệu ha đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
