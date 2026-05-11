Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

Hội thảo “Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới” sẽ diễn ra vào lúc 8h00 - 12h00 ngày 12/5/2026 tại Khách sạn Eastin Grand, TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo gồm 2 phiên với chủ đề “Gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực” và “Chiến lực thích ứng - đón chu kỳ mới”.

Trong đó: Phiên 1 sẽ tập trung vào bức tranh tổng quan thị trường, thực trạng tài chính bất động sản và những điều kiện tiên quyết để thị trường bước vào chu kỳ phục hồi bền vững.

Các tham luận chính gồm:

Tham luận “Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam 2026”, do bà Cao Thị Thanh Hằng - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam trình bày, với nội dung phân tích xu hướng nguồn cung, dòng tiền và các phân khúc đang dẫn dắt quá trình phục hồi.

Tham luận “Tài chính bất động sản: Thực trạng, triển vọng và giải pháp”, do TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia trình bày. Nội dung chính của tham luận là đánh giá bức tranh tài chính bất động sản trong bối cảnh áp lực trái phiếu, tín dụng được điều hành theo hướng chặt chẽ hơn và doanh nghiệp đứng trước yêu cầu tái cấu trúc mạnh mẽ.

Theo các chuyên gia, chu kỳ tăng trưởng bất động sản sẽ không còn được dẫn dắt bởi tăng trưởng nóng hay đòn bẩy tài chính quá mức, mà dựa nhiều hơn vào nhu cầu thực, năng lực triển khai dự án, tính minh bạch của thị trường và chất lượng dòng vốn.

Phần thảo luận của phiên 1 xoay quanh chủ đề: “Điều kiện nào để thị trường bước vào chu kỳ phát triển bền vững?”, với sự tham gia của bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV; ông Nguyễn Lê Nam - Giám đốc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng ACB; ông Huỳnh Anh Huy - Giám đốc phân tích ngành, Công ty Chứng khoán Kafi. Phiên thảo luận này do ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư điều phối.

Phiên 2 với chủ đề “Chiến lược thích ứng, đón chu kỳ mới” sẽ chuyển sang góc nhìn thực tiễn - doanh nghiệp sẽ thích ứng ra sao trong chu kỳ thị trường mới, từ tái cấu trúc danh mục sản phẩm, quản trị dòng tiền cho tới việc đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của thị trường.

Phiên này sẽ có phần tham luận với chủ đề “Chiến lược của doanh nghiệp bất động sản trong chu kỳ mới”, do bà Trần Diễm My, Phó Chủ tịch HĐQT Five Star Group trình bày, với nội dung chia sẻ cách doanh nghiệp bất động sản chủ động tái cấu trúc chiến lược thích ứng với chu kỳ thị trường mới.

Nội dung thảo luận của phiên 2 tập trung vào chủ đề: “Phân khúc nào và mô hình nào sẽ thích ứng tốt trong chu kỳ mới?”, với sự tham gia của bà Trần Diễm My - Phó Chủ tịch HĐQT Five Star Group; bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group; ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông; bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu, Savills Việt Nam. Điều phối phiên 2 là ông Thành Huấn - Tổng Giám đốc Công ty FIDT