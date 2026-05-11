Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

Kỳ Phương

16:26 | 11/05/2026
(TBTCO) - Hội thảo "Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8h00 - 12h00 ngày 12/5/2026 tại Khách sạn Eastin Grand, TP. Hồ Chí Minh.
Hội thảo gồm 2 phiên với chủ đề “Gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực” và “Chiến lực thích ứng - đón chu kỳ mới”.

Trong đó: Phiên 1 sẽ tập trung vào bức tranh tổng quan thị trường, thực trạng tài chính bất động sản và những điều kiện tiên quyết để thị trường bước vào chu kỳ phục hồi bền vững.

Các tham luận chính gồm:

Tham luận “Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam 2026”, do bà Cao Thị Thanh Hằng - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam trình bày, với nội dung phân tích xu hướng nguồn cung, dòng tiền và các phân khúc đang dẫn dắt quá trình phục hồi.

Tham luận “Tài chính bất động sản: Thực trạng, triển vọng và giải pháp”, do TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia trình bày. Nội dung chính của tham luận là đánh giá bức tranh tài chính bất động sản trong bối cảnh áp lực trái phiếu, tín dụng được điều hành theo hướng chặt chẽ hơn và doanh nghiệp đứng trước yêu cầu tái cấu trúc mạnh mẽ.

Theo các chuyên gia, chu kỳ tăng trưởng bất động sản sẽ không còn được dẫn dắt bởi tăng trưởng nóng hay đòn bẩy tài chính quá mức, mà dựa nhiều hơn vào nhu cầu thực, năng lực triển khai dự án, tính minh bạch của thị trường và chất lượng dòng vốn.

Phần thảo luận của phiên 1 xoay quanh chủ đề: “Điều kiện nào để thị trường bước vào chu kỳ phát triển bền vững?”, với sự tham gia của bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV; ông Nguyễn Lê Nam - Giám đốc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng ACB; ông Huỳnh Anh Huy - Giám đốc phân tích ngành, Công ty Chứng khoán Kafi. Phiên thảo luận này do ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư điều phối.

Phiên 2 với chủ đề “Chiến lược thích ứng, đón chu kỳ mới” sẽ chuyển sang góc nhìn thực tiễn - doanh nghiệp sẽ thích ứng ra sao trong chu kỳ thị trường mới, từ tái cấu trúc danh mục sản phẩm, quản trị dòng tiền cho tới việc đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của thị trường.

Phiên này sẽ có phần tham luận với chủ đề “Chiến lược của doanh nghiệp bất động sản trong chu kỳ mới”, do bà Trần Diễm My, Phó Chủ tịch HĐQT Five Star Group trình bày, với nội dung chia sẻ cách doanh nghiệp bất động sản chủ động tái cấu trúc chiến lược thích ứng với chu kỳ thị trường mới.

Nội dung thảo luận của phiên 2 tập trung vào chủ đề: “Phân khúc nào và mô hình nào sẽ thích ứng tốt trong chu kỳ mới?”, với sự tham gia của bà Trần Diễm My - Phó Chủ tịch HĐQT Five Star Group; bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group; ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông; bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu, Savills Việt Nam. Điều phối phiên 2 là ông Thành Huấn - Tổng Giám đốc Công ty FIDT

Hội thảo “Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới” hứa hẹn mang tới những góc nhìn đa chiều về thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng - từ câu chuyện pháp lý, dòng vốn cho tới chiến lược thích ứng của doanh nghiệp và cơ hội của chu kỳ mới.
Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Miền Trung đưa dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh"

(TBTCO) - Liên tiếp nhiều dự án nhà ở xã hội mới được các tỉnh, thành phố tại miền Trung đẩy nhanh tiến độ cấp phép và mở bán, với mục tiêu không chỉ hoàn thành, mà còn vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sáng 11/5, tại kỳ họp chuyên đề thứ hai, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một trong những dự án hạ tầng, đô thị và cảnh quan quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.
Doanh nghiệp địa ốc xoay trục theo nhu cầu thực

(TBTCO) - Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn duy trì thanh khoản và giữ chỗ trong chu kỳ mới.
Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

(TBTCO) - Sáng 11/5, Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.
Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

(TBTCO) - Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa về công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy); công tác tổ chức thi công tại ga ngầm S12 (tuyến 3.1) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

(TBTCO) - Các dự án tồn đọng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định hoặc vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất trước năm 2025 sẽ được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù.
Hà Nội dự kiến triển khai dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

(TBTCO) - Theo báo cáo cập nhật kế hoạch kinh doanh ngành bất động sản năm 2026 của S&I Ratings, các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đang cho thấy sự phân hóa khá rõ trong chiến lược tăng trưởng. Dù doanh thu kế hoạch trung bình toàn ngành dự kiến tăng mạnh khoảng 84%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng khoảng 37%, phản ánh áp lực biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.
