Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

Theo UBND TP. Hà Nội, dự án nhằm xây dựng một tuyến đường hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành, phục vụ nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm Thủ đô với các khu đô thị như Ocean Park, Trump Organization, Khu đô thị thể thao Olympic, đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City...

Dự án cũng góp phần kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải, thúc đẩy chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực dự án đi qua.

Theo tờ trình, tuyến đường sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố theo quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đồng thời, dự án được kỳ vọng góp phần phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục vành đai, giữa các khu vực của thành phố, hạn chế ùn tắc giao thông tại khu vực dự án đi qua.

Các đại biểu tham dự kỳ họp sáng 11/5.

Dự án đi qua các phường Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở và các xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên của TP. Hà Nội.

Theo quy hoạch, dự án sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ dài khoảng 36,3 km.

Điểm đầu dự án kết nối với đường Vành đai 1 tại nút giao hầm Kim Liên, thuộc phường Kim Liên, Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe đường song hành hai bên. Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 337,3 ha.

Theo kế hoạch, công trình và hệ thống hạ tầng dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là lựa chọn trong trường hợp đặc biệt./.