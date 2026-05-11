Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

Nam Khánh

12:44 | 11/05/2026
(TBTCO) - Sáng 11/5, Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.
Theo UBND TP. Hà Nội, dự án nhằm xây dựng một tuyến đường hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành, phục vụ nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm Thủ đô với các khu đô thị như Ocean Park, Trump Organization, Khu đô thị thể thao Olympic, đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City...

Dự án cũng góp phần kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải, thúc đẩy chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực dự án đi qua.

Theo tờ trình, tuyến đường sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố theo quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đồng thời, dự án được kỳ vọng góp phần phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục vành đai, giữa các khu vực của thành phố, hạn chế ùn tắc giao thông tại khu vực dự án đi qua.

Các đại biểu tham dự kỳ họp sáng 11/5.

Dự án đi qua các phường Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở và các xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên của TP. Hà Nội.

Theo quy hoạch, dự án sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ dài khoảng 36,3 km.

Điểm đầu dự án kết nối với đường Vành đai 1 tại nút giao hầm Kim Liên, thuộc phường Kim Liên, Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe đường song hành hai bên. Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 337,3 ha.

Theo kế hoạch, công trình và hệ thống hạ tầng dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là lựa chọn trong trường hợp đặc biệt./.

(TBTCO) - Các dự án tồn đọng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định hoặc vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất trước năm 2025 sẽ được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình quan trọng trong năm 2026. Sau một giai đoạn phát triển nóng và dàn trải, các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc phân khúc này cần được đặt đúng vai trò để tìm lại vị thế vốn có. Sự khác biệt giữa mô hình "đúng vai trò" và phát triển dàn trải hiện nay chính là chìa khóa cho sự hồi phục bền vững.
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Theo báo cáo cập nhật kế hoạch kinh doanh ngành bất động sản năm 2026 của S&I Ratings, các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đang cho thấy sự phân hóa khá rõ trong chiến lược tăng trưởng. Dù doanh thu kế hoạch trung bình toàn ngành dự kiến tăng mạnh khoảng 84%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng khoảng 37%, phản ánh áp lực biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương mở cao điểm triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
(TBTCO) - Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là một trong số ít các công trình giao thông được đưa vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
(TBTCO) - Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
(TBTCO) - Do thực hiện hành vi chiếm 15.826 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai quản lý, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã bị UBND cơ quan chức năng buộc nộp lại hơn 22,1 tỷ đồng, đồng thời xử phạt số tiền 250 triệu đồng.
