Hà Nội dự kiến triển khai dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP. Hà Nội khai mạc ngày 11/5.

Theo tờ trình, dự án được triển khai theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đi qua nhiều khu vực nội đô và cửa ngõ phía Nam Thủ đô như Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Hoàng Mai, Yên Sở, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín và Phú Xuyên.

Tuyến đường có chiều dài hơn 36 km, điểm đầu tại nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối với cầu Giẽ. Dự án được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 90 m, gồm 10 làn xe trên trục chính và 6 làn đường song hành hai bên.

Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án khoảng 337 ha. Để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT, Hà Nội dự kiến bố trí quỹ đất đối ứng rộng hơn 1.140 ha tại ba khu đô thị mới Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường, thuộc địa bàn huyện Đông Anh trước đây.

Cụ thể, quỹ đất tại khu đô thị mới Liên Hà khoảng 464 ha, Bắc Hồng gần 355 ha và Yên Thường gần 322 ha. Theo xác định sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng giá trị quỹ đất này tương đương khoảng 162.000 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội cho biết, việc xác định quỹ đất thanh toán sẽ được thực hiện trên cơ sở rà soát, khai thác tối đa quỹ đất dọc hai bên tuyến Quốc lộ 1A. Giá trị chính thức của quỹ đất đối ứng sẽ tiếp tục được chuẩn hóa sau khi hoàn tất quá trình rà soát và xác định cụ thể.

Theo thành phố, dự án nhằm hình thành một trục giao thông hiện đại kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với chuỗi đô thị lớn phía Đông và phía Nam như Ocean Park, đô thị Olympic, đô thị Phú Xuyên hay các khu đô thị mới đang được đầu tư phát triển.

Đồng thời, tuyến đường được kỳ vọng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc hành lang Quốc lộ 1A, giảm áp lực giao thông cho các tuyến vành đai, tăng khả năng kết nối liên vùng và hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược của Thủ đô theo định hướng quy hoạch dài hạn.

Trước đó, giữa tháng 4/2026, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt phương án tuyến Quốc lộ 1A tỷ lệ 1/500 đoạn từ Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ. So với phương án được HĐND TP. Hà Nội thông qua trước đó, phạm vi dự án đã được điều chỉnh thu hẹp, với điểm đầu bắt đầu từ hầm Kim Liên thay vì đường Lê Duẩn./.