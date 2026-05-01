Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch MBV

Căn cứ:

Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Văn bản số 2966/KV2-GS2 ngày 10/04/2026 và Văn bản số 3923/KV2-GS2 ngày 07/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm và xác nhận đáp ứng yêu cầu hoạt động của PGD Tân Phú.

Văn bản số 1189/KV1-QLGS1 ngày 27/03/2026 và Văn bản số 1966/KV1-QLGS1 ngày 08/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm và xác nhận đáp ứng yêu cầu hoạt động của PGD Linh Đàm.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các Phòng Giao dịch (PGD) trực thuộc, cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị Thông tin cũ Thông tin mới Ngày hoạt động tại địa điểm mới 1 PGD Đại Kim (Tên cũ: PGD Linh Đàm) Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công, TP. Hà Nội Địa chỉ: Một phần tầng 1 và 2, Tòa nhà chung cư 11NO, Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, Phường Định Công, TP. Hà Nội 11/05/2026 2 PGD Tân Phú Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 căn nhà số 800 đường Âu Cơ, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 299 đường Trương Vĩnh Ký, Phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh 11/05/2026

Nhân dịp chuyển đến các không gian giao dịch mới khang trang và hiện đại hơn, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận những phần quà tri ân đặc biệt thay lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới./.