Ngân hàng - Bảo hiểm

Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch MBV

00:05 | 09/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch (PGD) trực thuộc.
Căn cứ:

  • Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.
  • Văn bản số 2966/KV2-GS2 ngày 10/04/2026 và Văn bản số 3923/KV2-GS2 ngày 07/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm và xác nhận đáp ứng yêu cầu hoạt động của PGD Tân Phú.
  • Văn bản số 1189/KV1-QLGS1 ngày 27/03/2026 và Văn bản số 1966/KV1-QLGS1 ngày 08/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm và xác nhận đáp ứng yêu cầu hoạt động của PGD Linh Đàm.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các Phòng Giao dịch (PGD) trực thuộc, cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị

Thông tin cũ

Thông tin mới

Ngày hoạt động tại địa điểm mới

1

PGD Đại Kim

(Tên cũ: PGD Linh Đàm)

Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công, TP. Hà Nội

Địa chỉ: Một phần tầng 1 và 2, Tòa nhà chung cư 11NO, Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, Phường Định Công, TP. Hà Nội

11/05/2026

2

PGD Tân Phú

Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 căn nhà số 800 đường Âu Cơ, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 299 đường Trương Vĩnh Ký, Phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh

11/05/2026

Nhân dịp chuyển đến các không gian giao dịch mới khang trang và hiện đại hơn, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận những phần quà tri ân đặc biệt thay lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới./.

MBV
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 4 - 8/5 cho thấy, tỷ giá trung tâm chỉ giảm nhẹ 1 đồng, trong khi USD tự do lao dốc tới 290 đồng, mất mốc 26.500 VND/USD. Trong bối cảnh áp lực tỷ giá hạ nhiệt nhờ DXY suy yếu, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 5.831 tỷ đồng qua kênh OMO, sau khi lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 7% đầu tuần.
(TBTCO) - Khối lợi nhuận tích lũy chưa phân phối cao vượt trội cùng cơ chế mới và yêu cầu nâng chuẩn hệ số an toàn vốn (CAR) đang tạo lực đẩy mạnh cho nhóm ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới.
(TBTCO) - Trước thời điểm 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn việc chi trả.
(TBTCO) - Thông tin từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục gom vàng mạnh quý I/2026 với lượng mua ròng 244 tấn, dù có áp lực bán ra từ một số quốc gia. Về đề xuất huy động hàng tấn vàng "gối đầu giường" trong dân, chuyên gia WGC gợi mở kinh nghiệm quốc tế về mở rộng vai trò của ngân hàng và phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến vàng.
(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu khai thác mới giảm hơn 12%, nhưng cuộc đua thị phần ngày càng sôi động, với sự nổi lên của “tân binh”.
(TBTCO) - Ngày 5/5/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.
(TBTCO) - Sáng ngày 8/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng xuống 25.112 đồng trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do phổ biến quanh 26.580 - 26.620 VND/USD. Chỉ số DXY tăng 0,19% lên 98,25 điểm, cho thấy đồng USD phục hồi nhẹ, khi giới đầu tư chờ phản hồi từ Iran về đề xuất mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột kéo dài 10 tuần.
(TBTCO) - Nhiều năm qua, Prudential Việt Nam liên tục được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, thể hiện rõ cam kết tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.
