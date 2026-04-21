Tài chính

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
13:03 | 21/04/2026
(TBTCO) - Ngày 21/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì buổi làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's về tổng quan kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2025, quý I/2026.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương ghi nhận và đánh giá cao việc các chuyên gia của tổ chức Moody's trong những năm qua đã trực tiếp theo dõi sát, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, phản ánh sát tình hình Việt Nam; đồng thời hy vọng khi làm việc với các Bộ, ngành, cơ quan của Chính phủ, các tổ chức quốc tế, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp… Moody's cũng sẽ đưa ra những đánh giá toàn diện về Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương thông tin về tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng đã chia sẻ những điểm sáng của kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm qua và định hướng, chính sách của Chính phủ năm 2026 và trong trung hạn.

Theo đó, thời gian qua Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng. Năm 2025 và quý I năm 2026, Việt Nam đã đạt được những kết quả kinh tế vĩ mô hết sức ấn tượng, khẳng định sức chống chịu mạnh mẽ của nền kinh tế trước các biến động toàn cầu. Chính phủ Việt Nam tiếp tục duy trì kỷ luật tài khóa nghiêm ngặt, nợ công, nợ Chính phủ được kiểm soát tốt.

Đề cập tới nội dung tinh gọn bộ máy và đột phá về thể chế, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tạo điều kiện tinh gọn bộ máy, rút ngắn quy trình, nâng cao hiệu lực điều hành và thực thi chính sách kinh tế; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, giúp giảm chi phí tuân thủ và rủi ro cho doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng, để giải quyết triệt để các rào cản và rủi ro tiềm tàng được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quan tâm, Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các cải cách thể chế sâu rộng. Việt Nam đang triển khai Chiến lược hiện đại hóa tài khóa hướng tới xây dựng nền tài chính quốc gia bền vững, số hóa toàn diện và hội nhập, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, quản lý nợ công bền vững.

Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được các khuyến nghị thiết thực từ Moody's để kịp thời điều chỉnh chính sách, hướng tới mục tiêu nâng hạng tín nhiệm lên mức cao hơn trong thời gian tới.

Việc cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại, đồng thời mở rộng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường quốc tế phục vụ phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Tài chính với đoàn chuyên gia của Moody's về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, việc Moody's dự kiến triển khai hoạt động rà soát vào đầu tháng 5 sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch làm việc của các cơ quan liên quan. Trong quá trình đánh giá, Moody's cũng sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một cơ quan có vai trò quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô và nhiều chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến đánh giá tín nhiệm.

Vì vậy, Việt Nam mong muốn Moody's tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính để hình thành cơ chế phối hợp đồng bộ, qua đó đưa ra các khuyến nghị hữu ích đối với cả chính sách tài khóa và tiền tệ, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và đạt được những kết quả tích cực trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Marcus Yiu - Chuyên gia cho biết, Nhóm rủi ro tín nhiệm quốc gia, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì ổn định tài khóa và thúc đẩy đầu tư phát triển. Đồng thời, Moody's đánh giá cao định hướng tăng chi cho đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư hạ tầng trọng điểm, coi đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Điều quan trọng là đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án, qua đó phát huy tối đa hiệu quả của nguồn lực đầu tư công.

Ông Marcus Yiu cũng chia sẻ, trong quá trình đánh giá, tổ chức này cũng đặc biệt quan tâm đến những cải cách pháp lý và thể chế mới được ban hành tại Việt Nam, bởi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại diện Moody's cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi sát diễn biến kinh tế quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều yếu tố bất định vẫn hiện hữu, qua đó bảo đảm các chính sách được điều hành linh hoạt và hiệu quả. Theo tổ chức này, nếu các cải cách tiếp tục được thực thi nhất quán, triển vọng nâng cao chất lượng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong những năm tới được đánh giá là tích cực.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng Tổ chức Moody's sẽ có thông tin đầy đủ và cơ sở xác thực để đưa ra nhìn nhận sát thực, tích cực về hồ sơ tín dụng của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là định hướng quan trọng, đi cùng với yêu cầu đảm bảo an toàn tài chính quốc gia.
Đức Minh
Từ khóa:
tài chính việt nam đánh giá tín nhiệm Moody’s Ratings Triển khai cải cách Hiệu quả tài khóa bộ tài chính thứ trưởng trần quốc phương Moody's xếp hạng tín nhiệm

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Trong bối cảnh ngành thuế triển khai các biện pháp quản lý thuế hiện đại, ngày càng minh bạch, một bộ phận người dân, hộ kinh doanh có xu hướng quay lại sử dụng tiền mặt thay vì chuyển khoản. Việc này giúp họ giảm thiểu khả năng bị kiểm soát hoặc truy vết dòng tiền. Liệu rằng tiền mặt có thực sự quay trở lại trong một số lĩnh vực của nền kinh tế làm “đảo chiều” thanh toán và gây áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ? Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh để làm rõ vấn đề này.
(TBTCO) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 140/2026/NĐ-CP quy định về Báo cáo tài chính nhà nước, trong đó quy định rõ nội dung Báo cáo tài chính nhà nước; lập, gửi, công khai Báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước.
(TBTCO) - Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030 được quy định chi tiết tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Theo đại biểu Trần Văn Lâm, không phải cứ chi ít đi là tiết kiệm mà chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm. Mỗi đồng thu chi ngân sách phải đúng chỗ, hợp thời, tạo ra giá trị thực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
(TBTCO) - Các tỉnh, thành tại miền Trung đang “đánh thức” tiềm năng khu vực ven biển, hướng đến mục tiêu ngắn hạn là hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số và định hình các mục tiêu phát triển xa hơn.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BTC quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài.
(TBTCO) - Ngày 20/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và ông Gerd Müller - Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã ký văn kiện Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam, giai đoạn 2025 - 2030.
Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

