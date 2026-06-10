Tài chính

Xây dựng cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng mới cho giai đoạn 2027 - 2030

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
18:54 | 10/06/2026
(TBTCO) - Chính phủ đề xuất nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027 - 2030. Theo đó, 3 tiêu chí phân chia gồm dân số, diện tích tự nhiên và GRDP bình quân đầu người.
aa

Tại phiên họp chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho từng địa phương trong giai đoạn 2027 - 2030.

Điều tiết hợp lý nguồn lực giữa các địa phương

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế GTGT phần ngân sách các địa phương được hưởng cho từng địa phương. Việc xây dựng cơ chế phân chia mới nhằm bảo đảm tính tập trung, thống nhất, đồng thời gắn với mức độ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu tiêu dùng cuối cùng hàng hóa, dịch vụ của từng địa phương.

Xây dựng cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng mới cho giai đoạn 2027 - 2030
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình của Chính phủ. Ảnh: Quochoi.vn

Nguyên tắc, tiêu chí phân chia được xem xét trên cơ sở đặc điểm về dân số thấp, diện tích rộng. Các nguyên tắc đảm bảo rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ giám sát, công bằng, công khai, minh bạch và ổn định trong giai đoạn ngân sách. Qua đó, tạo điều kiện để các địa phương chủ động trong lập, điều hành ngân sách nhà nước hàng năm.

Dự thảo xác định 3 tiêu chí phân chia gồm dân số, diện tích tự nhiên và GRDP bình quân đầu người. Trong đó, dân số phản ánh quy mô nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu cung cấp dịch vụ công; diện tích tự nhiên thể hiện mức độ phân tán các yếu tố đầu vào cho sản xuất, cũng như chi phí quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công; GRDP bình quân đầu người phản ánh mức thu nhập, sức mua, khả năng tiêu dùng cuối cùng và khả năng thu hút đầu tư của từng địa phương.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, các tiêu chí được tính điểm theo phương pháp lũy thoái. Theo đó, địa phương có dân số lớn hơn, diện tích rộng hơn hoặc GRDP bình quân đầu người cao hơn sẽ có điểm số cao hơn, nhưng mức tăng điểm giảm dần theo từng nấc quy mô nhằm hạn chế chênh lệch quá lớn giữa các địa phương, bảo đảm tính công bằng, hợp lý trong phân chia nguồn thu.

Theo Chính phủ, việc điều chỉnh nguồn thu từ sắc thuế này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cân đối ngân sách của các địa phương. Trường hợp địa phương tăng thu từ khoản phân chia thuế GTGT thì số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương sẽ giảm tương ứng và ngược lại.

Cùng với việc xác định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư và chi thường xuyên, Chính phủ sẽ xác định mức bổ sung cân đối cho từng địa phương nếu có, bảo đảm nguồn lực ngân sách địa phương năm 2027 không thấp hơn năm 2026 và có mức tăng hợp lý khi thực hiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi.

Về cơ cấu điểm phân chia, dự thảo Nghị quyết xác định tiêu chí dân số chiếm khoảng 65% tổng số điểm; diện tích tự nhiên chiếm khoảng 15%; GRDP bình quân đầu người chiếm khoảng 20%. Số liệu sử dụng để tính toán các tiêu chí là số liệu thống kê chính thức của năm trước năm xây dựng dự toán ngân sách do cơ quan thống kê công bố. Chẳng hạn, khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 sẽ sử dụng số liệu công bố của năm 2025.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng cho biết, từ năm 2027 - năm đầu tiên thực hiện cơ chế phân cấp nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách trung ương và địa phương đối với 4 khoản thuế gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường làm cơ sở xác định số thu ngân sách địa phương được hưởng.

Thống nhất 3 tiêu chí phân chia: dân số, diện tích và GRDP bình quân

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra nhận thấy việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết là cần thiết và đúng thẩm quyền nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2027 - 2030. Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với nguyên tắc phân chia thuế GTGT theo đề xuất của Chính phủ, phù hợp với chủ trương đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và tăng tính chủ động cho ngân sách địa phương.

Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cũng đồng thuận với 3 tiêu chí phân chia gồm dân số, diện tích tự nhiên và GRDP bình quân đầu người. Theo đánh giá, các tiêu chí này cơ bản phản ánh được quy mô tiêu dùng, mức độ đóng góp cho hoạt động kinh tế và sức mua của người dân, đồng thời được lượng hóa bằng phương pháp tính điểm lũy thoái, góp phần điều tiết hợp lý nguồn lực giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ phương án xử lý số liệu đầu vào cho năm ngân sách 2027; bổ sung đánh giá tác động cụ thể đối với các nhóm địa phương có biến động lớn về cơ cấu thu ngân sách; rà soát phương pháp tính điểm và cách thức phân chia để bảo đảm khách quan, minh bạch, hài hòa nguồn thu giữa trung ương và địa phương. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức thực hiện, phương thức hạch toán và phân chia nguồn thu thuế GTGT, bảo đảm rõ ràng, khả thi, thống nhất từ trung ương đến địa phương, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và quyết toán ngân sách nhà nước.

Xây dựng cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng mới cho giai đoạn 2027 - 2030
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng kết luận phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế GTGT cho từng địa phương theo đúng thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các ý kiến của địa phương liên quan đến hệ thống tiêu chí phân chia; đồng thời xem xét bổ sung các số liệu mô phỏng về kết quả phân chia, tỷ lệ và số thu dự kiến được hưởng của từng địa phương theo số liệu năm 2025 để làm rõ hơn tác động của chính sách.

Nhấn mạnh tính chính xác của các số liệu làm căn cứ phân chia nguồn thu, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu có khả năng kết nối, kiểm chứng độc lập; rà soát trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thống kê, tính toán các chỉ tiêu, nhất là GRDP bình quân đầu người, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, tránh phát sinh bất hợp lý hoặc tiêu cực trong quá trình thực hiện./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
thuế giá trị gia tăng bộ tài chính ủy ban thường vụ quốc hội

Bài liên quan

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Bộ Tài chính tăng tốc hoàn thiện thể chế, ứng phó kịp thời các áp lực mới

Bộ Tài chính tăng tốc hoàn thiện thể chế, ứng phó kịp thời các áp lực mới

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Dành cho bạn

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp

Hoàn thiện quy trình ngân sách để nâng cao chất lượng điều hành

Hoàn thiện quy trình ngân sách để nâng cao chất lượng điều hành

Chứng khoán phái sinh ngày 10/6: Chênh lệch dương trở lại, kỳ vọng hồi phục vẫn dè dặt

Chứng khoán phái sinh ngày 10/6: Chênh lệch dương trở lại, kỳ vọng hồi phục vẫn dè dặt

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng

Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng

Khối ngoại chuyển nhượng một cổ phiếu với giá trị "khủng" qua 1 lệnh

Khối ngoại chuyển nhượng một cổ phiếu với giá trị "khủng" qua 1 lệnh

Đọc thêm

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

(TBTCO) - Sau những kết quả tích cực của giai đoạn 2021 - 2025, quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam - Lào tiếp tục được nâng tầm với việc Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, mở ra chương mới trong hỗ trợ hiện đại hóa tài chính công và chuyển đổi số.
Điều hành kinh tế bám sát thực tiễn địa phương và doanh nghiệp

Điều hành kinh tế bám sát thực tiễn địa phương và doanh nghiệp

(TBTCO) - Trước các vấn đề vĩ mô đang nổi lên như lạm phát, nhập siêu, giải ngân…, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị phải điều hành theo hướng sát thực tiễn hơn, nắm rõ tình hình từng địa phương, doanh nghiệp và luồng vốn đầu tư. Yêu cầu đặt ra là phải tạo được hiệu quả thực chất cho nền kinh tế và tháo gỡ được khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể

(TBTCO) - Ngày 9/6/2026, Bộ Tài chính phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo dự án Hỗ trợ tăng cường quản trị kinh tế (Hợp phần 2) lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier đồng chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

(TBTCO) - Chiều ngày 9/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko làm Trưởng đoàn.
Giải ngân đầu tư công vẫn ì ạch, dù gần nửa chặng đường sắp qua

Giải ngân đầu tư công vẫn ì ạch, dù gần nửa chặng đường sắp qua

(TBTCO) - Đã bước sang tháng cuối cùng của quý II/2026, nhưng tiến độ giải ngân của cả vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn ở mức thấp. Khi hai dòng vốn được kỳ vọng tạo động lực cho tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội cùng chảy chậm, áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân trong những tháng cuối năm đang ngày càng lớn.
Lời giải cho bài toán khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư

Lời giải cho bài toán khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư

(TBTCO) - Hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đã được rà soát, bố trí đơn vị quản lý, sử dụng. Bài toán đặt ra hiện nay không còn là thu hồi hay bàn giao tài sản, mà là làm thế nào để đưa khối tài sản này vào khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, tạo thêm nguồn lực phát triển.
Kho bạc Nhà nước: Bảo đảm dòng tiền ngân sách nhà nước được vận hành liên tục, an toàn

Kho bạc Nhà nước: Bảo đảm dòng tiền ngân sách nhà nước được vận hành liên tục, an toàn

(TBTCO) - Những kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy, hệ thống Kho bạc Nhà nước không chỉ giữ vững vai trò “huyết mạch” của nền tài chính công, mà còn chủ động điều hành ngân quỹ, huy động vốn linh hoạt, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
IMF khuyến nghị Việt Nam ưu tiên ổn định để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn

IMF khuyến nghị Việt Nam ưu tiên ổn định để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn

(TBTCO) - Ngày 8/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp ông Krishna Srinivasan - Giám đốc Vụ châu Á - Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), trao đổi về bức tranh kinh tế khu vực châu Á cũng như của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"