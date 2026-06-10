Thuế - Hải quan

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
22:07 | 10/06/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) liên quan đến quản lý nhập khẩu hóa chất, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách theo hướng tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý.
aa
TP. Hồ Chí Minh: Hải quan làm rõ 50 container gỗ quý nhập lậu Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu Hải quan làm rõ hành vi gian lận xuất xứ của hàng loạt doanh nghiệp

Làm rõ những khó khăn trong quản lý hóa chất nhập khẩu

Cụ thể, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 7786/BTC-CHQ (ngày 8/6/2026) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) liên quan đến công tác quản lý nhập khẩu hóa chất.

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu
Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu. Ảnh: TL

Theo phản ánh của USABC, một số doanh nghiệp cho biết, trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu hóa chất đã được cơ quan Hải quan yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về thành phần cấu tạo sản phẩm. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lộ bí mật kinh doanh và ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của nhà sản xuất.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/1/2026, Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 chính thức có hiệu lực, thay thế Luật Hóa chất năm 2007. Cùng với đó, các văn bản hướng dẫn thi hành gồm Nghị định số 24/2026/NĐ-CP, Nghị định số 26/2026/NĐ-CP và Thông tư số 01/2026/TT-BCT cũng được ban hành đồng bộ.

Theo quy định hiện hành, hóa chất được chia thành 4 nhóm, gồm: hóa chất phải khai báo, hóa chất có điều kiện, hóa chất cần kiểm soát đặc biệt và hóa chất cấm. Tùy từng nhóm hàng, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ quản lý chuyên ngành tương ứng như khai báo hóa chất, xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

Tuy nhiên, quá trình thực thi đang phát sinh nhiều khó khăn. Bộ Tài chính cho biết, danh mục hóa chất quản lý chuyên ngành hiện chủ yếu thể hiện tên khoa học, mã CAS và công thức hóa học, nhưng chưa gắn với mã số HS. Trong khi đó, hồ sơ của nhiều doanh nghiệp chỉ khai báo tên thương mại hoặc mô tả chung chung như “hỗn hợp hóa chất”, “chất phụ gia”, “dung dịch công nghiệp”, mà không thể hiện đầy đủ thành phần hoặc hàm lượng các chất cấu thành.

Điều này khiến cơ quan Hải quan gặp khó khăn trong việc xác định hàng hóa có thuộc diện phải khai báo, phải có giấy phép chuyên ngành hay được miễn trừ theo các ngưỡng nồng độ quy định tại Nghị định số 26/2026/NĐ-CP.

Theo Bộ Tài chính, hóa chất là nhóm hàng có mức độ rủi ro cao, liên quan trực tiếp đến an toàn hóa chất, môi trường và công tác phòng, chống ma túy. Vì vậy, phần lớn các lô hàng hóa chất xuất nhập khẩu hiện được phân vào luồng kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Thực tiễn công tác đấu tranh chống buôn lậu và ma túy cho thấy, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường khai báo không đầy đủ thành phần hóa chất, khai sai bản chất hàng hóa hoặc lợi dụng sự thiếu rõ ràng trong hồ sơ để né tránh các quy định quản lý chuyên ngành.

Đáng chú ý, ngay cả khi tiến hành lấy mẫu giám định, cơ quan Hải quan cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, nhiều tổ chức giám định chưa có đủ phương tiện và phương pháp phân tích để xác định chính xác hàm lượng các đơn chất trong hỗn hợp hóa chất theo các ngưỡng rất thấp như 0,1%, 1% hoặc 5% theo quy định pháp luật.

Điều này dẫn đến tình trạng cơ quan Hải quan gặp khó trong việc xác định hàng hóa có thuộc diện phải cấp phép hay được miễn trừ, ảnh hưởng đến quá trình xử lý thủ tục.

Hoàn thiện chính sách theo hướng minh bạch, thuận lợi hơn

Từ những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, đồng thời tiếp thu phản ánh của USABC cùng nhiều hiệp hội ngành hóa chất quốc tế, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu hoàn thiện chính sách theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương rà soát, sửa đổi Nghị định số 26/2026/NĐ-CP để xử lý những bất cập trong quá trình triển khai.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bỏ quy định yêu cầu cơ quan Hải quan phải kiểm tra việc khai báo hóa chất trước khi thông quan. Theo Bộ Tài chính, việc khai báo hóa chất chủ yếu nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý chuyên ngành, không phải thủ tục cấp phép. Do đó, việc gắn thủ tục này với khâu thông quan có thể làm kéo dài thời gian xử lý hàng hóa và chưa phù hợp với chủ trương chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu bổ sung quy định phân biệt rõ giữa hỗn hợp hóa chất với sản phẩm, hàng hóa có chứa hóa chất nhằm tránh cách hiểu không thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Liên quan đến các quy định miễn trừ dựa trên hàm lượng hoặc nồng độ hóa chất, Bộ Tài chính đề xuất xác định rõ trách nhiệm khai báo của doanh nghiệp. Trên cơ sở nội dung doanh nghiệp khai báo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục thông quan, đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm và quản lý rủi ro.

Một nội dung khác được Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh là yêu cầu bảo mật thông tin kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Công thương được đề nghị nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, xây dựng cơ chế và hệ thống dữ liệu có độ bảo mật cao để doanh nghiệp cung cấp các thông tin nhạy cảm liên quan đến thành phần hóa chất cho cơ quan quản lý chuyên ngành, hạn chế tối đa nguy cơ lộ lọt bí mật thương mại.

Đối với ngành Hải quan, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường thu thập thông tin, đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp để đẩy mạnh quản lý rủi ro, giảm kiểm tra trong thông quan và chuyển mạnh sang hậu kiểm.

Theo đó, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện thủ tục trên cơ sở hồ sơ và nội dung khai báo của doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Hải quan, không yêu cầu cung cấp thêm tài liệu ngoài quy định nếu không có căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm hoặc rủi ro.

Trường hợp phát sinh nghi vấn nhưng chưa đủ cơ sở xử lý, cơ quan Hải quan sẽ chuyển thông tin cho các cơ quan quản lý chuyên ngành như Bộ Công thương hoặc Bộ Công an để phối hợp kiểm tra, giám sát sau thông quan.

Các kiến nghị của Bộ Tài chính sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc hiện nay trong quản lý hóa chất xuất nhập khẩu, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả quản lý đối với nhóm hàng có mức độ rủi ro cao.

Song Linh
Từ khóa:
Doanh nghiệp khai báo cơ quan hải quan Quản lý hóa chất Hóa chất nhập khẩu hóa chất cấm

Bài liên quan

Cơ quan hải quan đã có bước chuyển quan trọng trong thay đổi tư duy quản lý

Cơ quan hải quan đã có bước chuyển quan trọng trong thay đổi tư duy quản lý

Phối hợp 4 lực lượng bóc gỡ nhiều đường dây buôn lậu ma túy

Phối hợp 4 lực lượng bóc gỡ nhiều đường dây buôn lậu ma túy

Cơ quan Hải quan căng mình đối phó với các thủ đoạn gian lận thương mại mới

Cơ quan Hải quan căng mình đối phó với các thủ đoạn gian lận thương mại mới

Dành cho bạn

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp

Hoàn thiện quy trình ngân sách để nâng cao chất lượng điều hành

Hoàn thiện quy trình ngân sách để nâng cao chất lượng điều hành

Xây dựng cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng mới cho giai đoạn 2027 - 2030

Xây dựng cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng mới cho giai đoạn 2027 - 2030

Chứng khoán phái sinh ngày 10/6: Chênh lệch dương trở lại, kỳ vọng hồi phục vẫn dè dặt

Chứng khoán phái sinh ngày 10/6: Chênh lệch dương trở lại, kỳ vọng hồi phục vẫn dè dặt

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng

Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng

Đọc thêm

Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

(TBTCO) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội, nhiều vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, hóa đơn và thuế... đã được phát hiện. Các trường hợp vi phạm đã bị chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

(TBTCO) - Chính sách thuế và công tác quản lý vẫn còn những điểm thiếu tính đồng bộ. Các điểm nghẽn không chỉ dừng lại ở văn bản, mà còn nằm ở khâu thực thi và tổ chức bộ máy. Theo đó, việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần hướng tới một sự đột phá, phù hợp với xu hướng quản trị thuế mới và chuẩn mực quốc tế.
Ngành Thuế Đắk Lắk siết chống thất thu trong lĩnh vực nông sản và hóa đơn điện tử

Ngành Thuế Đắk Lắk siết chống thất thu trong lĩnh vực nông sản và hóa đơn điện tử

Ngành Thuế Đắk Lắk đang chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu cao. Hoạt động kinh doanh nông sản, hóa đơn điện tử và các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế sẽ được tăng cường giám sát nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách trong những tháng cuối năm.
Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

(TBTCO) - Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2025, đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả nhập khẩu) có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp chỉ được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào khi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế.
Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi

Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi

(TBTCO) - Nhằm tăng cường năng lực phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Đoàn công tác Hải quan Việt Nam vừa tham gia khóa tập huấn quốc tế về kỹ thuật phát hiện vi phạm thông qua phân tích hình ảnh máy soi tại TP. Laredo, bang Texas (Hoa Kỳ).
Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1411/QĐ-BTC (ngày 9/6/2026) công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Điểm đáng chú ý là các nội dung điều chỉnh liên quan đến thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Hải quan tăng kiểm soát, phối hợp liên ngành để ngăn chặn đường nhập lậu

Hải quan tăng kiểm soát, phối hợp liên ngành để ngăn chặn đường nhập lậu

(TBTCO) - Trước thực trạng hoạt động buôn lậu đường qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, ngành Hải quan đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn đường nhập lậu ngay từ khu vực cửa khẩu.
Báo chí đồng hành, tạo cầu nối giữa Hải quan và doanh nghiệp

Báo chí đồng hành, tạo cầu nối giữa Hải quan và doanh nghiệp

(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Hải quan khẳng định, sự đồng hành của các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng lan tỏa những kết quả nổi bật của ngành, đưa các chủ trương cải cách hải quan đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"