Cơ quan hải quan đã có bước chuyển quan trọng trong thay đổi tư duy quản lý

ÔNG JOHNATHAN HẠNH NGUYỄN, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG: Nhiều thành tựu trong việc cải tiến các quy trình hỗ trợ doanh nghiệp Ngành Hải quan cũng đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cải tiến các quy trình hỗ trợ doanh nghiệp và phù hợp với các thông lệ quốc tế. Điều này đã giúp doanh nghiệp giảm thiểu những sai sót, mang lại sự an toàn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Các sáng kiến như “Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên” cũng là một sự cải cách vượt bậc của Hải quan Việt Nam. Nhờ đó, các doanh nghiệp tuân thủ tốt đã có thể rút ngắn thời gian thông quan, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo lòng tin với các đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy việc toàn cầu hóa mang tính cạnh tranh quốc tế… Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự năng động, nhạy bén và chuyên nghiệp, lãnh đạo Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đưa ngành Hải quan luôn là đơn vị đứng đầu trong cả nước về công tác cải cách, hiện đại hóa cũng như sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới. ÔNG ĐẬU ANH TUÁN, PHÓ TỔNG THƯ KÝ, TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ VCCI: Hải quan vẫn còn nhiều không gian để cải cách Quy mô xuất nhập khẩu của nền kinh tế tiếp tục được mở rộng và kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của ngành Hải quan. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, nhưng vẫn đạt hơn 680 tỷ USD, 8 tháng năm 2024 đạt khoảng 500 tỷ USD, tăng gần tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng hơn 73 tỷ USD). Tuy nhiên, ngành Hải quan vẫn còn nhiều không gian để cải cách, đặc biệt liên quan đến rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp. VCCI thời gian qua đã hợp tác với Hải quan, đo thời gian thông quan thực tế của doanh nghiệp, cho thấy dù đã thay đổi nhiều nhưng vẫn có thể cải cách được nữa. Cần thúc đẩy đổi mới quy trình để thủ tục xuất nhập khẩu diễn ra nhanh hơn, làm sao để doanh nghiệp có động lực tuân thủ. ÔNG TRẦN TIẾN DŨNG, PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM (VLA): Cầu nối giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản thương mại Ngành Hải quan không chỉ đóng vai trò then chốt trong việc quản lý, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, mà còn là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp logistics vượt qua các rào cản thương mại, thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa một cách thuận lợi và hiệu quả. Việc phát triển hợp tác giữa VLA và cơ quan hải quan trong suốt thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực không chỉ cho doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam nhanh chóng tiếp cận thị trường quốc tế. Hơn nữa, sự phối hợp chặt chẽ này còn góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và đối tác quốc tế, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Nhóm PV (ghi)