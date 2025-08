Sáng sớm ngày 4/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.249 VND/USD USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,45%, đạt mức 103,47.

Đồng USD hôm nay tiếp đà phục hồi nhẹ. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.037 VND/USD - 26.461 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.000 VND 26.390 VND Vietinbank 25.890 VND 26.400 VND BIDV 26.030 VND 26.390 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.408 VND - 30.293 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.160 VND 30.698 VND Vietinbank 29.045 VND 30.755 VND BIDV 29.551 VND 30.762 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 159 VND - 176 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167.98 VND 178.65 VND Vietinbank 169,99 VND 179,69 VND BIDV 170.97 VND 178.49 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 4/8/2025 không đổi ở cả hai chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.410 - 26.480 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 103,47 điểm, tăng 0,45%.

Đồng USD tiếp đà phục hồi vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng giảm so với đồng franc Thụy Sĩ, khi lo ngại về suy thoái toàn cầu gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan toàn diện đối với các đối tác thương mại.

Thị trường chứng khoán toàn cầu lại tiếp tục đỏ lửa khi các nhà đầu tư lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế có thể dẫn đến việc Mỹ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 5, điều này sẽ tác động tiêu cực tới đồng bạc xanh.

Đồng USD chạm mức thấp nhất trong 6 tháng so với đồng franc Thụy Sĩ chốt phiên giao dịch giảm 0,44%, xuống mức 0,85720 franc, trong khi tiếp tục tăng so với các loại tiền tệ an toàn khác. Chỉ số DXY tăng 0,45% sau khi suy yếu trong đầu phiên giao dịch.

Ủy ban châu Âu đã đề xuất áp thuế 25% đối với một loạt hàng hóa của Mỹ vào ngày 7-4 để đáp trả chính sách thuế quan của ông Donald Trump đối với thép và nhôm. Theo đó, đồng EUR đã tăng tới 0,7%, đạt mức 1,1050 USD vào đầu phiên, sau đó giảm 0,35%, xuống mức 1,092800 USD.

Trong khi đó, đồng bảng Anh đã chạm mức thấp nhất trong một tháng ở mức 1,27125 USD và chốt phiên giao dịch giảm 1,3% so với đồng bạc xanh.

Đồng AUD và NZD nhạy cảm với rủi ro, cũng như đồng crown Thụy Điển và Na Uy, đều giảm so với đồng USD. Theo đó, đồng AUD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào đầu phiên, nhưng sau đó đã thu hẹp mức giảm còn 1,025%, xuống mức 0,59835,7 USD; trong khi đồng NZD giảm 1,08% xuống mức 0,55355 USD, sau khi đã giảm hơn 1% vào đầu phiên./.