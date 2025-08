Tỷ giá USD hôm nay (2/8): Thế giới giảm mạnh, "chợ đen" lao dốc ở cả hai chiều mua và bán

Sáng sớm ngày 2/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.249 VND/USD USD tăng 9 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,28%, xuống mức 98,69.

Đồng USD hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu Diễn biến thị trường trong nước * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.037 VND/USD - 26.461 VND/USD. Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, Vietcombank và BIDV giảm 10 VND so với phiên giao dịch trước. Ngược lại, Vietinbank tăng 20 VND so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.000 VND 26.390 VND Vietinbank 25.890 VND 26.400 VND BIDV 26.030 VND 26.390 VND * Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.408 VND - 30.293 VND. Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.160 VND 30.698 VND Vietinbank 29.045 VND 30.755 VND BIDV 29.551 VND 30.762 VND * Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 159 VND - 176 VND. Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167.98 VND 178.65 VND Vietinbank 169,99 VND 179,69 VND BIDV 170.97 VND 178.49 VND Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 2/8/2025 giảm 14 đồng ở cả hai chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.438 - 26.523 đồng/USD. Diễn biến thị trường thế giới Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,69 điểm, giảm 1,28%. Đồng USD giảm mạnh vào thứ Sáu và hướng tới mức giảm hằng ngày lớn nhất so với đồng yên kể từ tháng 1/2023, sau khi số liệu cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ tạo ra ít việc làm hơn dự kiến trong tháng 7. Đồng EUR tăng 1,37% lên 1,1571 USD, hướng tới mức tăng hằng ngày lớn nhất kể từ tháng 4. Trước đó, đồng tiền chung đã chạm 1,1389 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 10/6. So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm 2,23% xuống 147,37 Yên. Trước đó, đồng bạc xanh từng đạt 150,91 Yên, mức cao nhất kể từ ngày 28/3. Đồng Franc Thụy Sĩ chịu tác động mạnh khi Thụy Sĩ đối mặt với mức thuế 39%. Đồng tiền này giảm so với nhiều đồng tiền khác, do ảnh hưởng từ thuế quan cao và yêu cầu của ông Trump buộc các công ty dược phẩm, vốn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Thụy Sĩ, giảm giá bán cho người tiêu dùng Mỹ. Đồng USD giảm 0,9% so với franc Thụy Sĩ xuống 0,805, sau khi từng đạt 0,8171, mức cao nhất kể từ ngày 23/6./.

Tuấn Anh (tổng hợp)