|Đồng USD hôm nay giảm phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh tư liệu
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.031 VND/USD - 26.455 VND/USD
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, BIDV hiện giao dịch ở mức 26.090 - 26.450 VND/USD, tăng 20 VND so với phiên giao dịch trước.
Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.060 VND
|
26.450 VND
|
Vietinbank
|
25.920 VND
|
26.460 VND
|
BIDV
|
26.090 VND
|
26.450 VND
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.865 VND - 30.798 VND
Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.885 VND
|
31.460 VND
|
Vietinbank
|
29.893 VND
|
31.603 VND
|
BIDV
|
30.259 VND
|
31.500 VND
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.
Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
171.55 VND
|
182.45 VND
|
Vietinbank
|
174.15 VND
|
183.85 VND
|
BIDV
|
174.53 VND
|
182.21 VND
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 14/08/2025 tăng 21 đồng chiều mua vào và tăng 11 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.456 - 26.526 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 99,79, giảm 0,33%.
Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày thứ Tư, một ngày sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép kêu gọi giảm lãi suất, góp phần thúc đẩy đà bán tháo.
Đồng USD yếu đã hỗ trợ đồng EUR và Bảng Anh. Đồng tiền chung châu Âu tăng 0,2% lên 1,1698 USD, có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 28/7. Tương tự, đồng Bảng Anh tăng 0,5% lên 1,3567 USD, cũng chạm mức cao nhất kể từ ngày 24/7.
Đồng Đô la Australia tăng 0,2% lên 0,6541 USD, trong khi Đô la New Zealand tăng 0,3% lên 0,5973 USD./.