Sáng sớm ngày 14/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.247 VND/USD USD, tăng 4 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 97,79.

Đồng USD hôm nay giảm phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.031 VND/USD - 26.455 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, BIDV hiện giao dịch ở mức 26.090 - 26.450 VND/USD, tăng 20 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.060 VND 26.450 VND Vietinbank 25.920 VND 26.460 VND BIDV 26.090 VND 26.450 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.865 VND - 30.798 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.885 VND 31.460 VND Vietinbank 29.893 VND 31.603 VND BIDV 30.259 VND 31.500 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.55 VND 182.45 VND Vietinbank 174.15 VND 183.85 VND BIDV 174.53 VND 182.21 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 14/08/2025 tăng 21 đồng chiều mua vào và tăng 11 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.456 - 26.526 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 99,79, giảm 0,33%.

Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày thứ Tư, một ngày sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép kêu gọi giảm lãi suất, góp phần thúc đẩy đà bán tháo.

Đồng USD yếu đã hỗ trợ đồng EUR và Bảng Anh. Đồng tiền chung châu Âu tăng 0,2% lên 1,1698 USD, có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 28/7. Tương tự, đồng Bảng Anh tăng 0,5% lên 1,3567 USD, cũng chạm mức cao nhất kể từ ngày 24/7.

Đồng Đô la Australia tăng 0,2% lên 0,6541 USD, trong khi Đô la New Zealand tăng 0,3% lên 0,5973 USD./.