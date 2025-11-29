Sáng ngày 29/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.155 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,12%, hiện ở mức 99,48.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.948 VND/USD - 26.362 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.132 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.132 đồng 26.412 đồng Vietinbank 25.993 đồng 26.412 đồng BIDV 26.192 đồng 26.412 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.711 - 30.628 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.733 đồng 31.300 đồng Vietinbank 29.728 đồng 31.448 đồng BIDV 30.185 đồng 31.355 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.80 đồng 173.14 đồng Vietinbank 163.38 đồng 174.88 đồng BIDV 165.66 đồng 172.91 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 29/11/2025, tăng 11 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.497 - 27.647 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,12%, hiện ở mức 99,48.

Đồng USD đang trên đà ghi nhận tuần giao dịch tệ nhất kể từ cuối tháng 7 vào ngày thứ Sáu, khi giới đầu tư gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm thứ Sáu đã hoàn tất ngân sách bổ sung trị giá 117 tỷ USD cho năm tài khóa hiện tại nhằm tài trợ cho gói kích thích lớn, phần lớn được cấp vốn thông qua phát hành nợ mới. Đồng Yên Nhật tăng 0,14% so với USD, lên mức 156,09 JPY/USD.

Thị trường ngoại tệ hầu như không bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự cố trong giờ giao dịch tại Mỹ, vốn diễn ra trong bối cảnh giao dịch giảm sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ngày thứ Năm. Đồng EUR tăng 0,06%, lên mức 1,1602 USD/EUR.

Đồng Bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3237 USD/GBP, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8 với mức tăng 1,09%./.