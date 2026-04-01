Thị trường

Ngày 1/4: Giá tiêu tăng tiến sát vùng đỉnh mới, cà phê giảm sốc

06:48 | 01/04/2026
Giá tiêu trong nước hôm nay (1/4) tiếp tục tăng 500 - 1.000 đồng/kg, vượt mốc 141.000 đồng/kg tại nhiều nơi. Trong khi đó, giá cà phê giảm sâu 4.700 - 4.800 đồng/kg so với ngày hôm trước.
Giá tiêu hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá tiêu vượt mốc 141.000 đồng/kg

Bước sang ngày 1/4, thị trường hồ tiêu trong nước phục hồi rõ rệt sau giai đoạn đi ngang. Theo khảo sát, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tăng thêm 500 - 1.000 đồng/kg so với hôm trước, đưa mặt bằng giá lên mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu cả nước khi cùng tăng 500 đồng/kg, đạt mốc 141.000 đồng/kg, mức cao nhất hiện nay. Đây cũng là vùng có sản lượng lớn, thường phản ánh rõ xu hướng thị trường.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tăng mạnh hơn, thêm 1.000 đồng/kg lên 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức tăng tương tự, đạt 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu trong phiên giao dịch gần nhất không ghi nhận biến động đáng kể, phản ánh trạng thái ổn định chung của thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 7.005 USD/tấn, nhích nhẹ so với trước đó. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 6.100 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục giữ vị trí cao nhất với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l, cho thấy sự ổn định của kênh xuất khẩu.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giữ ở mức 9.274 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam lần lượt duy trì mức 12.200 USD/tấn và 9.050 USD/tấn, không có sự điều chỉnh so với phiên trước.

Giá cà phê giảm sâu 4.700 - 4.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh hiếm thấy. Ảnh minh họa

Bước sang phiên giao dịch đầu tháng 4, thị trường cà phê nội địa giảm mạnh hiếm thấy, kéo mặt bằng giá xuống dưới ngưỡng tâm lý 90.000 đồng/kg. Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện chỉ còn dao động trong khoảng 87.000 - 87.700 đồng/kg, giảm sâu 4.700 - 4.800 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Đắk Nông giảm mạnh nhất 4.800 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 87.700 đồng/kg, vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực nhưng đã mất mốc 90.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 4.800 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 87.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 4.700 đồng/kg, xuống còn 87.000 đồng/kg.

Đây là lần giảm mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây, phản ánh rõ tác động từ thị trường quốc tế và tâm lý bán ra gia tăng trong ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt lao dốc mạnh, đặc biệt là dòng Robusta. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 5/2026 giảm tới 4,83% (174 USD/tấn), xuống còn 3.419 USD/tấn, mức thấp nhất trong vòng 7,5 tháng. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 4,77%, còn 3.348 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng tháng 5/2026 giảm 3,02% xuống 292,55 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 3,13%, còn 286,6 US cent/pound.

Theo nhận định từ Reuters và Barchart, đà giảm mạnh này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó nổi bật là triển vọng nguồn cung dồi dào hơn trên phạm vi toàn cầu. Một trong những nguyên nhân chính khiến giá cà phê lao dốc là kỳ vọng về vụ mùa kỷ lục tại Brazil là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
