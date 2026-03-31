Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất, không gây xáo trộn thị trường

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Công văn số 2342/NHNN-CSTT về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất.

Tại công văn này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực tập trung triển khai một số nhiệm vụ ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 2342/NHNN-CSTT về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất. Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9/1/2026 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026, nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống;

Cùng với đó, tập trung triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất (niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa...); tăng cường hoạt động kiểm soát, kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về lãi suất.

Tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng để khách hàng, người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng;

"Cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả của tổ chức tín dụng, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước" - Ngân hàng Nhà nước lưu ý.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Khu vực, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng để khách hàng thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng;

Tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định về chính sách lãi suất; phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của tổ chức tín dụng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi và cho vay.

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Khu vực quán triệt, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các cấp có thẩm quyền./.