TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

Lạc Nguyên

18:13 | 22/05/2026
(TBTCO) - Tại Hội nghị “Cơ hội đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới: Bức tranh toàn cảnh và khuyến nghị pháp lý” diễn ra ngày 22/5, nhiều chuyên gia nhận định TP. Hồ Chí Minh đang bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ lực đẩy từ cải cách thể chế, cơ chế đặc thù và định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Trong bối cảnh đó, thành phố tiếp tục được kỳ vọng là điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
TP. Hồ Chí Minh trước chu kỳ đầu tư mới

Theo TS. Trần Du Lịch, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bản lề đối với chiến lược dài hạn của thành phố.

“Chưa bao giờ TP. Hồ Chí Minh hội tụ đồng thời nhiều lợi thế như hiện nay, từ hạ tầng logistics, cảng biển, tài chính, thương mại đến công nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cùng các cơ chế đặc thù mới sẽ mở ra dư địa phát triển lớn hơn cho thành phố” - TS. Trần Du Lịch nói.

TP. Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội mở rộng không gian tăng trưởng. Ảnh minh hoạ.

TS. Trần Du Lịch nhận định nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ được trao thêm cơ chế để tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” về thể chế và môi trường đầu tư.

Theo các chuyên gia, cơ hội chỉ thực sự trở thành lợi thế khi doanh nghiệp chủ động nâng năng lực quản trị, cập nhật chính sách và xây dựng khả năng phòng ngừa rủi ro pháp lý ngay từ đầu.

Đây là thời điểm để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính - thương mại của khu vực, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa cho tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn mới.

Cùng quan điểm, ông Trần Ngọc Liêm - Giám đốc VCCI TP. Hồ Chí Minh cho rằng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đang đứng trước nhiều cơ hội để mở rộng kinh doanh và tái cấu trúc chiến lược đầu tư khi TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ phát triển mới.

TP. Hồ Chí Minh hiện vẫn duy trì nhiều lợi thế nổi bật về quy mô thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp, hạ tầng logistics, đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy cải cách thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thành phố tiếp tục được kỳ vọng trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong khu vực.

Doanh nghiệp không thể cạnh tranh chỉ bằng vốn

Theo ông Trần Ngọc Liêm, song hành với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch, khả năng thích ứng chính sách và tuân thủ pháp lý trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu liên tục biến động.

Ông Liêm cho rằng áp lực hiện nay không chỉ đến từ cạnh tranh thị trường mà còn từ tốc độ thay đổi nhanh của chính sách và các tiêu chuẩn vận hành mới. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy quản trị nếu muốn tận dụng hiệu quả làn sóng cơ hội sắp tới.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trọng tài viên VIAC cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách thể chế với tốc độ và quy mô chưa từng có.

Nhiều đạo luật liên quan đến đầu tư, đất đai, thuế, thương mại điện tử, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang được sửa đổi theo hướng giảm mạnh điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp - phân quyền và chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

Theo ông Tuấn, đây sẽ là cơ hội lớn cho doanh nghiệp nhờ giảm chi phí gia nhập thị trường và thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và kinh tế số.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải nhanh chóng thích nghi với các yêu cầu mới liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiêu chuẩn môi trường (ESG), trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)… nếu không muốn bị tụt lại trong “cuộc chơi” mới.

Doanh nghiệp muốn đi xa phải nâng năng lực pháp lý và quản trị. Ảnh minh hoạ

Ở góc độ thuế, TS. LS. Phan Hoài Nam - Tổng Giám đốc Hãng Tư vấn W&A, Giảng viên Học viện Tư pháp, ACCA chia sẻ, hệ thống chính sách thuế đang được sửa đổi theo hướng vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh.

Nhiều quy định mới liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đáng chú ý, phạm vi chi phí được trừ đối với thuế thu nhập doanh nghiệp đang được mở rộng đáng kể, đặc biệt với các khoản chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D), nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới, marketing trước bán hàng và các hoạt động phục vụ đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế ưu đãi thuế cũng được điều chỉnh nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dù vậy, TS. LS. Phan Hoài Nam cho rằng doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chủ động rà soát mô hình hoạt động, cập nhật chính sách và tăng cường năng lực quản trị tuân thủ để hạn chế rủi ro pháp lý, tài chính trong quá trình đầu tư và kinh doanh.

Trong khi đó, LS. Michael K. Lee - Luật sư Thành viên DILINH Legal cho biết, dù môi trường đầu tư Việt Nam ngày càng hấp dẫn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến điều kiện tiếp cận thị trường, thủ tục cấp phép, hạn chế sở hữu nước ngoài, tuân thủ vận hành và tính ổn định trong áp dụng pháp luật giữa các cơ quan quản lý.

Từ các tình huống thực tế, ông Michael K. Lee cho rằng nhiều tranh chấp lớn không xuất phát từ một vấn đề pháp lý đơn lẻ mà bắt nguồn từ việc phân bổ trách nhiệm không rõ ràng, điều khoản hợp đồng thiếu chặt chẽ và thiếu cơ chế quản trị rủi ro xuyên suốt vòng đời dự án.

Ông Michael K. Lee khuyến nghị nhà đầu tư cần thực hiện thẩm định pháp lý đa tầng ngay từ giai đoạn đầu tư; đồng thời xây dựng cơ chế bảo vệ hợp đồng, quản trị rủi ro hiệu quả và chủ động theo dõi thay đổi chính sách trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư và thuế.

(TBTCO) - Biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sau quyết định rời OPEC của UAE đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS. TS. Đinh Công Hoàng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây cũng là "thời điểm vàng" để Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung trong dài hạn.
(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt của cả nước khi đồng thời đạt kết quả cao ở các chỉ số cải cách hành chính, hài lòng người dân, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025.
(TBTCO) - Nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển các kênh huy động vốn mới. Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và thúc đẩy vai trò của thị trường vốn.
(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
(TBTCO) - Không xem nhẹ khu vực nào và không tập trung toàn bộ nguồn lực đầu tư tại khu vực trung tâm, các tỉnh miền Trung đang tái cấu trúc không gian phát triển bền vững theo hướng "cân bằng" dòng vốn đầu tư trên toàn địa bàn.
(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu để Việt Nam tăng trưởng hai con số, tiến tới phát triển nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
(TBTCO) - Trong gần 40 năm mở cửa, FDI đã đóng góp phần quan trọng của sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình thu hút FDI đại trà không còn phù hợp. Để có thể tăng trưởng nhanh và chất lượng, cần tạo được sự cộng hưởng thực chất, liên kết sâu rộng hơn nữa giữa dòng vốn FDI và doanh nghiệp nội địa.
