TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

TP. Hồ Chí Minh trước chu kỳ đầu tư mới

Theo TS. Trần Du Lịch, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bản lề đối với chiến lược dài hạn của thành phố.

“Chưa bao giờ TP. Hồ Chí Minh hội tụ đồng thời nhiều lợi thế như hiện nay, từ hạ tầng logistics, cảng biển, tài chính, thương mại đến công nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cùng các cơ chế đặc thù mới sẽ mở ra dư địa phát triển lớn hơn cho thành phố” - TS. Trần Du Lịch nói.

TP. Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội mở rộng không gian tăng trưởng. Ảnh minh hoạ.

TS. Trần Du Lịch nhận định nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ được trao thêm cơ chế để tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” về thể chế và môi trường đầu tư.

Theo các chuyên gia, cơ hội chỉ thực sự trở thành lợi thế khi doanh nghiệp chủ động nâng năng lực quản trị, cập nhật chính sách và xây dựng khả năng phòng ngừa rủi ro pháp lý ngay từ đầu.

Đây là thời điểm để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính - thương mại của khu vực, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa cho tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn mới.

Cùng quan điểm, ông Trần Ngọc Liêm - Giám đốc VCCI TP. Hồ Chí Minh cho rằng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đang đứng trước nhiều cơ hội để mở rộng kinh doanh và tái cấu trúc chiến lược đầu tư khi TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ phát triển mới.

TP. Hồ Chí Minh hiện vẫn duy trì nhiều lợi thế nổi bật về quy mô thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp, hạ tầng logistics, đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy cải cách thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thành phố tiếp tục được kỳ vọng trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong khu vực.

Doanh nghiệp không thể cạnh tranh chỉ bằng vốn

Theo ông Trần Ngọc Liêm, song hành với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch, khả năng thích ứng chính sách và tuân thủ pháp lý trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu liên tục biến động.

Ông Liêm cho rằng áp lực hiện nay không chỉ đến từ cạnh tranh thị trường mà còn từ tốc độ thay đổi nhanh của chính sách và các tiêu chuẩn vận hành mới. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy quản trị nếu muốn tận dụng hiệu quả làn sóng cơ hội sắp tới.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trọng tài viên VIAC cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách thể chế với tốc độ và quy mô chưa từng có.

Nhiều đạo luật liên quan đến đầu tư, đất đai, thuế, thương mại điện tử, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang được sửa đổi theo hướng giảm mạnh điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp - phân quyền và chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

Theo ông Tuấn, đây sẽ là cơ hội lớn cho doanh nghiệp nhờ giảm chi phí gia nhập thị trường và thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và kinh tế số.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải nhanh chóng thích nghi với các yêu cầu mới liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiêu chuẩn môi trường (ESG), trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)… nếu không muốn bị tụt lại trong “cuộc chơi” mới.

Doanh nghiệp muốn đi xa phải nâng năng lực pháp lý và quản trị. Ảnh minh hoạ

Ở góc độ thuế, TS. LS. Phan Hoài Nam - Tổng Giám đốc Hãng Tư vấn W&A, Giảng viên Học viện Tư pháp, ACCA chia sẻ, hệ thống chính sách thuế đang được sửa đổi theo hướng vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh.

Nhiều quy định mới liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đáng chú ý, phạm vi chi phí được trừ đối với thuế thu nhập doanh nghiệp đang được mở rộng đáng kể, đặc biệt với các khoản chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D), nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới, marketing trước bán hàng và các hoạt động phục vụ đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế ưu đãi thuế cũng được điều chỉnh nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dù vậy, TS. LS. Phan Hoài Nam cho rằng doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chủ động rà soát mô hình hoạt động, cập nhật chính sách và tăng cường năng lực quản trị tuân thủ để hạn chế rủi ro pháp lý, tài chính trong quá trình đầu tư và kinh doanh.

Trong khi đó, LS. Michael K. Lee - Luật sư Thành viên DILINH Legal cho biết, dù môi trường đầu tư Việt Nam ngày càng hấp dẫn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến điều kiện tiếp cận thị trường, thủ tục cấp phép, hạn chế sở hữu nước ngoài, tuân thủ vận hành và tính ổn định trong áp dụng pháp luật giữa các cơ quan quản lý.

Từ các tình huống thực tế, ông Michael K. Lee cho rằng nhiều tranh chấp lớn không xuất phát từ một vấn đề pháp lý đơn lẻ mà bắt nguồn từ việc phân bổ trách nhiệm không rõ ràng, điều khoản hợp đồng thiếu chặt chẽ và thiếu cơ chế quản trị rủi ro xuyên suốt vòng đời dự án.