Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

Tiến Dũng

11:39 | 21/05/2026
(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt của cả nước khi đồng thời đạt kết quả cao ở các chỉ số cải cách hành chính, hài lòng người dân, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025.
Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) của tỉnh Quảng Ninh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Cải cách hành chính không chỉ dừng ở thủ tục

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX của tỉnh đạt 93,16/100 điểm, tăng 1,67 điểm so với năm 2024, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, nhóm tiêu chí “Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội” đạt 15,25/16,5 điểm, xếp thứ nhất cả nước. Đây là chỉ báo quan trọng cho thấy cải cách hành chính không chỉ dừng ở thủ tục nội bộ mà đã tạo tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống dân cư.

Quang cảnh hội nghị phân tích chuyên sâu các chỉ số PARINDEX, SIPAS, PCI, BPI của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D
Năm 2025, Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,89%, đứng đầu cả nước, dù chưa đạt mục tiêu 14% trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt 10.402 USD, thấp hơn mục tiêu trên 11.000 USD. Kết quả này phản ánh hai mặt của nền kinh tế địa phương: tốc độ tăng trưởng vẫn thuộc nhóm cao nhất cả nước, nhưng yêu cầu nâng chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất và mở rộng dư địa phát triển mới đang đặt ra cấp thiết hơn.

Ở Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025, Quảng Ninh đạt 67,55 điểm, tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh “Tốt”. Đây là năm thứ 13 liên tiếp tỉnh duy trì trong nhóm dẫn đầu PCI, cho thấy tính ổn định của môi trường đầu tư và năng lực điều hành kinh tế địa phương. Trong 9 chỉ số thành phần PCI, Quảng Ninh có 4 chỉ số thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, gồm cạnh tranh bình đẳng xếp thứ 3, chính quyền kiến tạo xếp thứ 4, tiếp cận nguồn lực và thiết chế pháp lý cùng xếp thứ 7.

Một điểm sáng lớn là chỉ số “Chính quyền kiến tạo” đạt 6,41 điểm, xếp thứ 4/34 địa phương. Có 90,8% doanh nghiệp đánh giá UBND tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; 90,59% cho rằng khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: “Điều này cho thấy mô hình chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp tại Quảng Ninh tiếp tục phát huy hiệu quả”.

Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế đáng chú ý. Chỉ số “Tính minh bạch” của tỉnh chỉ xếp thứ 26/34, thấp hơn trung vị cả nước. Doanh nghiệp còn gặp khó trong tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý; chất lượng và độ mở của cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng kỳ vọng. Tỷ lệ doanh nghiệp nhận được phản hồi, giải quyết thỏa đáng sau khi gửi kiến nghị mới đạt 42,86%. Đây là điểm nghẽn cần được ưu tiên cải thiện nếu Quảng Ninh muốn tiếp tục nâng hạng PCI trong chu kỳ đánh giá mới.

Chỉ số “Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính” cũng xếp thứ 18/34. Dù thái độ và trách nhiệm xử lý công việc của cán bộ được doanh nghiệp đánh giá tích cực, hiệu quả thực chất của thủ tục trực tuyến còn hạn chế. Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng thực hiện thủ tục trực tuyến giúp tiết giảm thời gian đạt 65,91%, tiết giảm chi phí đạt 62,5%, đều ở mức thấp nhất cả nước. “Chuyển đổi số hành chính cần đi sâu vào hiệu quả sử dụng, không chỉ dừng ở tích hợp hệ thống” - Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá.

Tiếp tục cải thiện tính minh bạch, nâng chất lượng dịch vụ công

Trong khi đó, Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI lần đầu được VCCI công bố ghi nhận Quảng Ninh đạt 5,33 điểm, nằm trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước, sau TP.HCM và Hà Nội. Đây là tín hiệu tích cực về sức khỏe khu vực kinh tế tư nhân địa phương. Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi trong năm gần nhất đạt 72,09%, gần sát mức cao nhất cả nước. Tỷ lệ doanh nghiệp liên kết chuỗi cung ứng với doanh nghiệp tư nhân trong nước đạt 68,18%, cao nhất cả nước, phản ánh hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa có mức độ gắn kết tốt.

Các chỉ tiêu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại Quảng Ninh cũng cho thấy xu hướng tích cực. Tỷ lệ doanh nghiệp chi ít nhất 3% doanh thu cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 12,5%, cao hơn đáng kể trung vị cả nước là 3,11%. Số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt 7,62, cao hơn trung vị cả nước; tăng trưởng doanh nghiệp đang hoạt động đạt 4,61%; doanh thu trên mỗi lao động và tăng trưởng doanh thu đều vượt trung vị chung.

Dù vậy, khu vực tư nhân Quảng Ninh vẫn còn những điểm yếu về động lực mở rộng đầu tư và năng lực nghiên cứu phát triển. Tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong 2 năm tới chỉ đạt 26,44%, thấp hơn trung vị cả nước. Tỷ lệ doanh nghiệp có bộ phận hoặc nhân sự R&D đạt 4,55%, cũng thấp hơn trung vị. Khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI tuy cao hơn trung vị cả nước nhưng còn xa địa phương dẫn đầu, cho thấy dư địa kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu vẫn rất lớn.

Từ các kết quả trên, nhiệm vụ kinh tế trọng tâm của Quảng Ninh trong năm 2026 là cải thiện tính minh bạch, nâng chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và thiết kế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực chất hơn.

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ tại hội nghị. Ảnh T.D

Theo ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Tỉnh đang từng bước xây dựng mô hình chính quyền kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và kỷ luật thực thi cao; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”; lấy sự hài lòng và thành công của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. “Tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng hơn nữa trong công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.” - ông Khắng khẳng định.

