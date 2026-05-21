Thị trường

Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

09:12 | 21/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/5) bật tăng trở lại giữa lúc thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh vì căng thẳng Trung Đông và lo ngại lạm phát. Nhiều chuyên gia cho rằng bạc có thể trở thành điểm đến mới của dòng tiền trú ẩn.
aa
Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay bật tăng trở lại. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 21/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.888.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.977.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 22.862.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.888.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.977.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.888.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.398.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.013.141 đồng/lượng (mua vào) và 79.386.468 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.427.000 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55h ngày 21/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng tăng mạnh. Tại thời điểm 9h ngày 21/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 76,4010 USD/ounce, tăng 0,72% so với ngày hôm qua.

Dù phục hồi trong phiên gần nhất, kim loại quý này vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng 77 USD/ounce sau khi từng giảm mạnh hơn 5% ở phiên trước đó. Các chuyên gia nhận định, diễn biến hiện tại của thị trường bạc chịu tác động lớn từ các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk từ FX Empire, nguyên nhân chủ yếu khiến giá bạc suy yếu trong thời gian gần đây xuất phát từ sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Không chỉ chịu sức ép từ triển vọng lãi suất, thị trường bạc còn bị tác động mạnh bởi sự phục hồi của đồng USD. Kỳ vọng lãi suất cao tiếp tục thúc đẩy dòng vốn quay lại các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh, qua đó kéo chỉ số USD đi lên.

Trong khi bạc được giao dịch chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế, việc đồng USD tăng giá khiến nhà đầu tư sử dụng Euro, Yên Nhật và nhiều đồng tiền khác phải bỏ ra chi phí cao hơn để mua cùng một lượng bạc. Điều này làm nhu cầu toàn cầu suy yếu, đồng thời tạo thêm áp lực giảm giá cho kim loại quý này.

Chuyên gia của FX Empire đánh giá, giá bạc hiện đang chịu tác động đồng thời từ ba yếu tố lớn gồm triển vọng lãi suất neo cao, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và sức mạnh của đồng USD./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 20/5: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

Ngày 20/5: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Dành cho bạn

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Đọc thêm

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

(TBTCO) - Sau giai đoạn giảm sâu hồi đầu năm, thị trường lúa gạo trong nước đang phát đi những tín hiệu tích cực khi giá lúa nguyên liệu, gạo thương phẩm và giá xuất khẩu đồng loạt cải thiện. Đáng chú ý, phân khúc gạo chất lượng cao, gạo thơm và gạo phát thải thấp tiếp tục giữ giá tốt, mở ra kỳ vọng nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế.
V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
Ngày 20/5: Giá cao su thế giới trái chiều trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Ngày 20/5: Giá cao su thế giới trái chiều trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Giá cao su thế giới hôm nay (20/5) biến động trái chiều khi tăng tại Trung Quốc và Singapore, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan giảm do tác động từ lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và xung đột tại Trung Đông. Trong nước, giá mủ cao su không thay đổi so với hôm qua.
Ngày 20/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh

Ngày 20/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh

Giá lúa tươi hôm nay (20/5) tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và lúa Đài Thơm 8 đồng loạt tăng 400 đồng/kg, lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo đi ngang, giao dịch mua bán vẫn chậm.
Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình “Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026” với chủ đề “Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai”. Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay (19/5) đồng loạt giảm, ngoại trừ giá trên sàn SGX - Singapore tăng, khi thị trường đang chờ những tín hiệu mới về biên lợi nhuận ngành cao su. Trong nước, giá thu mua cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (19/5) đồng loạt giảm 600 - 900 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm giao dịch trong khoảng 86.200 - 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg và chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới.
Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (19/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định. Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức giá cao so với các quốc gia xuất khẩu lớn khác trong khu vực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Ngày 21/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng

Ngày 21/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng

Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng

Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc