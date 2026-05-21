Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay bật tăng trở lại. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 21/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.888.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.977.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 22.862.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.888.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.977.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.888.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.398.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.013.141 đồng/lượng (mua vào) và 79.386.468 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.427.000 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55h ngày 21/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng tăng mạnh. Tại thời điểm 9h ngày 21/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 76,4010 USD/ounce, tăng 0,72% so với ngày hôm qua.

Dù phục hồi trong phiên gần nhất, kim loại quý này vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng 77 USD/ounce sau khi từng giảm mạnh hơn 5% ở phiên trước đó. Các chuyên gia nhận định, diễn biến hiện tại của thị trường bạc chịu tác động lớn từ các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk từ FX Empire, nguyên nhân chủ yếu khiến giá bạc suy yếu trong thời gian gần đây xuất phát từ sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Không chỉ chịu sức ép từ triển vọng lãi suất, thị trường bạc còn bị tác động mạnh bởi sự phục hồi của đồng USD. Kỳ vọng lãi suất cao tiếp tục thúc đẩy dòng vốn quay lại các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh, qua đó kéo chỉ số USD đi lên.

Trong khi bạc được giao dịch chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế, việc đồng USD tăng giá khiến nhà đầu tư sử dụng Euro, Yên Nhật và nhiều đồng tiền khác phải bỏ ra chi phí cao hơn để mua cùng một lượng bạc. Điều này làm nhu cầu toàn cầu suy yếu, đồng thời tạo thêm áp lực giảm giá cho kim loại quý này.

Chuyên gia của FX Empire đánh giá, giá bạc hiện đang chịu tác động đồng thời từ ba yếu tố lớn gồm triển vọng lãi suất neo cao, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và sức mạnh của đồng USD./.