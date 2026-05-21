Đầu tư

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Thu Hương

Thu Hương

06:10 | 21/05/2026
(TBTCO) - Nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển các kênh huy động vốn mới. Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và thúc đẩy vai trò của thị trường vốn.
aa

Giải bài toán vốn dài hạn cho hạ tầng

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng chiến lược với nhu cầu vốn trung và dài hạn rất lớn, việc xây dựng một khung pháp lý riêng cho trái phiếu doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được kỳ vọng sẽ mở thêm kênh dẫn vốn bền vững cho nền kinh tế. Hiện, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP, hướng tới mục tiêu giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, thúc đẩy vai trò của thị trường vốn trong tài trợ hạ tầng, đồng thời nâng cao tính minh bạch và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Thực tế cho thấy, nhu cầu phát triển các công cụ huy động vốn dài hạn đang trở nên cấp thiết khi Việt Nam đồng thời triển khai nhiều công trình trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, hệ thống đường sắt đô thị tại các thành phố lớn, hạ tầng chuyển đổi số, năng lượng, cấp thoát nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây đều là những dự án có tổng mức đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và đòi hỏi nguồn lực tài chính ổn định trong nhiều năm.

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng
Nhu cầu phát triển cho các dự án hạ tầng đang trở nên cấp thiết (trong ảnh: Dự án Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng). Ảnh: Đức Thanh

Trong bối cảnh đó, mô hình PPP ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, môi trường và y tế nhờ khả năng huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình đầu tư, xây dựng, vận hành và bảo trì công trình công cộng. Tuy nhiên, đặc thù của các dự án PPP là cần nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn trong khi dòng tiền thường hình thành chậm và phụ thuộc vào quá trình khai thác công trình trong tương lai. Điều này khiến bài toán huy động vốn dài hạn trở thành một trong những vấn đề then chốt đối với doanh nghiệp dự án PPP.

Hiện nay, ngoài phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, phần lớn nguồn vốn của doanh nghiệp dự án PPP vẫn đến từ các khoản vay của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, việc phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng đang bộc lộ nhiều hạn chế mang tính cơ cấu.

Thúc đẩy vốn dài hạn cho hạ tầng

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, chia sẻ với phóng viên, ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) cho biết, để thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở thành kênh dẫn vốn bền vững cho hạ tầng giao thông, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho các công cụ huy động vốn dài hạn như trái phiếu dự án, quỹ đầu tư hạ tầng. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế tài chính phù hợp cho các dự án hạ tầng quy mô lớn, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc đối với một số dự án PPP/BOT và khuyến khích phát triển các sản phẩm tài chính chuyên biệt cho lĩnh vực hạ tầng.

Các tổ chức tín dụng phải tuân thủ chặt chẽ quy định về giới hạn cấp tín dụng, hệ số an toàn vốn cũng như yêu cầu cân đối giữa nguồn vốn huy động ngắn hạn với nhu cầu cho vay trung và dài hạn. Trong khi đó, nhiều dự án PPP có thời gian hoàn vốn kéo dài từ 15 - 25 năm hoặc lâu hơn, tạo áp lực lớn về lệch kỳ hạn và quản trị rủi ro đối với hệ thống ngân hàng.

Không chỉ vậy, biến động lãi suất và chi phí vốn theo từng giai đoạn cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả tài chính và khả năng hoàn vốn của dự án. Điều này cho thấy nhu cầu phát triển và đa dạng hóa các kênh huy động vốn dài hạn, đặc biệt thông qua thị trường vốn và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Việc huy động vốn qua trái phiếu không chỉ giúp giảm áp lực lên hệ thống tín dụng mà còn góp phần hình thành cơ chế phân bổ vốn theo nguyên tắc thị trường, mở rộng khả năng tham gia của các nhà đầu tư tổ chức vào phát triển hạ tầng quốc gia.

Ba tác động lớn khi pháp lý được hoàn thiện

Trao đổi với phóng viên, Phùng Xuân Minh - Chủ tịch Saigon Ratings cho rằng, việc xây dựng khung pháp lý riêng cho trái phiếu PPP có ý nghĩa lớn bởi doanh nghiệp dự án PPP có đặc thù rất khác so với doanh nghiệp thông thường. Đây thường là các doanh nghiệp được thành lập để triển khai một dự án hạ tầng cụ thể, có thời gian đầu tư dài, vốn ban đầu lớn và dòng tiền phụ thuộc chủ yếu vào quyền khai thác công trình trong tương lai. Vì vậy, dự thảo Nghị định đã tiếp cận theo hướng “tài trợ dự án” thay vì chỉ dựa vào lịch sử lợi nhuận của doanh nghiệp.

Theo đó, dự thảo xác định trái phiếu PPP là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có cơ chế bảo đảm thanh toán. Tài sản bảo đảm có thể bao gồm tài sản, quyền kinh doanh công trình hoặc hệ thống hạ tầng của tổ chức phát hành hay bên thứ ba. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành thêm một kênh huy động vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng chiến lược, đồng thời tạo cơ sở để mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức dài hạn như bảo hiểm, quỹ hưu trí và các quỹ đầu tư.

Bên cạnh mục tiêu mở rộng khả năng huy động vốn, ông Minh chỉ ra rằng, dự thảo cũng đặt ra nhiều yêu cầu nhằm tăng cường tính minh bạch và chuẩn hóa thị trường. Các đợt phát hành phải đáp ứng yêu cầu về xếp hạng tín nhiệm, có công ty chứng khoán tư vấn, đại diện người sở hữu trái phiếu, thực hiện niêm yết sau phát hành và công bố thông tin theo quy định. Những yêu cầu này không chỉ góp phần nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với sản phẩm trái phiếu hạ tầng.

Đánh giá về tác động của khung pháp lý mới, đại diện Saigon Ratings cho biết, nếu được hoàn thiện và vận hành hiệu quả, trái phiếu PPP có thể tạo ra ba tác động lớn đối với nền kinh tế.

Thứ nhất, mở rộng nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng, giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và tín dụng ngân hàng.

Thứ hai, giúp doanh nghiệp dự án PPP có thêm công cụ cơ cấu vốn dài hạn phù hợp với vòng đời dự án, qua đó giảm áp lực tái cấp vốn và rủi ro lãi suất.

Thứ ba, thúc đẩy thị trường vốn Việt Nam phát triển theo chiều sâu thông qua việc nâng cao vai trò của xếp hạng tín nhiệm, bảo lãnh thanh toán, đại diện trái chủ và chuẩn hóa công bố thông tin.

Tuy nhiên, để thị trường phát triển bền vững, trái phiếu PPP không nên được hiểu là công cụ “nới chuẩn” phát hành mà cần trở thành công cụ chuẩn hóa rủi ro cho thị trường hạ tầng. Mỗi đợt phát hành cần có hồ sơ pháp lý đầy đủ, phương án tài chính khả thi, dòng tiền dự án được giám sát chặt chẽ, tài sản bảo đảm có khả năng thực thi và kết quả xếp hạng tín nhiệm được cập nhật định kỳ.

“Nếu có quy định chuyên biệt và cơ chế vận hành hiệu quả, thị trường trái phiếu hạ tầng có thể trở thành kênh huy động vốn quan trọng từ năm 2026, góp phần huy động nguồn lực xã hội cho các dự án chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” - ông Minh nhấn mạnh.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu ppp dự án hạ tầng Kênh huy động vốn hạ tầng chiến lược tín dụng ngân hàng

Bài liên quan

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

Dành cho bạn

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Đọc thêm

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

(TBTCO) - Không xem nhẹ khu vực nào và không tập trung toàn bộ nguồn lực đầu tư tại khu vực trung tâm, các tỉnh miền Trung đang tái cấu trúc không gian phát triển bền vững theo hướng “cân bằng” dòng vốn đầu tư trên toàn địa bàn.
Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu để Việt Nam tăng trưởng hai con số, tiến tới phát triển nhanh và bền vững.
Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

(TBTCO) - Không còn dừng ở vai trò “công xưởng sản xuất”, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới với trọng tâm là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kết nối Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026 diễn ra ngày 20/5, TP. Hồ Chí Minh đang muốn trở thành điểm đến của dòng vốn Hàn Quốc trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, tài chính số và tăng trưởng xanh.
Để doanh nghiệp Việt cất cánh cùng "đại bàng"

Để doanh nghiệp Việt cất cánh cùng "đại bàng"

(TBTCO) - Trong gần 40 năm mở cửa, FDI đã đóng góp phần quan trọng của sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình thu hút FDI đại trà không còn phù hợp. Để có thể tăng trưởng nhanh và chất lượng, cần tạo được sự cộng hưởng thực chất, liên kết sâu rộng hơn nữa giữa dòng vốn FDI và doanh nghiệp nội địa.
TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

(TBTCO) - Tại hội nghị về tháo gỡ khó khăn tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 19/5, TP. Hồ Chí Minh cho biết năm 2026 sẽ bố trí hơn 12.704 tỷ đồng cho lĩnh vực này. Thành phố đồng thời đề xuất sớm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, tổ chức bộ máy và hướng dẫn thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

(TBTCO) - Tại Chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” diễn ra ngày 19/5, TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển đô thị khoa học công nghệ trong giai đoạn mới.
Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

(TBTCO) - Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP. Hồ Chí Minh), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á sẽ tham dự Venture Forum 2026 - diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân do VinVentures (thuộc Vingroup) khởi xướng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý nhất năm của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Ngày 21/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng

Ngày 21/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng

Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng

Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua cho vay không nhận tiền gửi

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua cho vay không nhận tiền gửi

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 19/5: Giá heo hơi giữ mặt bằng tương đối cao

Ngày 19/5: Giá heo hơi giữ mặt bằng tương đối cao