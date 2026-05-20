Đầu tư

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

Linh Đan

18:15 | 20/05/2026
(TBTCO) - Không xem nhẹ khu vực nào và không tập trung toàn bộ nguồn lực đầu tư tại khu vực trung tâm, các tỉnh miền Trung đang tái cấu trúc không gian phát triển bền vững theo hướng “cân bằng” dòng vốn đầu tư trên toàn địa bàn.
Đà Nẵng “giải nén” đô thị trung tâm

Định hình lại không gian phát triển bền vững theo hướng “cân bằng” giữa các vùng được xem là bài toán cốt lõi nhằm xóa bỏ chênh lệch về hạ tầng, kinh tế… sau sáp nhập.

Tại Đà Nẵng, xu hướng “giải nén đô thị trung tâm” đang diễn ra ngày càng rõ nét, nhất là khu vực phía Nam Đà Nẵng và Nam Hội An, như tinh thần gợi ý Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng: “Bây giờ Quảng Nam và Đà Nẵng là một nhà, phải phát triển cân đối giữa các vùng miền”.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao tính liên kết vùng và hình thành các cực phát triển mới.

Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, kết nối các khu vực đô thị ở phía Nam. Trong ảnh là Khu kinh tế mở Chu Lai, Đà Nẵng.

Trong cấu trúc phát triển đó, khu vực phía Nam thành phố giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là không gian kết nối giữa trung tâm Đà Nẵng với khu vực Điện Bàn, Hội An, Chu Lai, mà còn là hành lang hội tụ nhiều động lực mới gồm: cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, đô thị, du lịch sinh thái, hạ tầng giao thông chiến lược và các khu đô thị mới.

Việc khai mở dòng chảy đô thị phía Nam không đơn thuần là mở rộng không gian đô thị, mà là tái tổ chức cấu trúc phát triển đô thị theo hướng tích hợp hạ tầng - kinh tế - xã hội - môi trường và tạo lập hành lang tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sự hội tụ đồng bộ của các tuyến hạ tầng chiến lược giúp khu vực phía Nam trở thành đầu mối kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ và logistics của toàn vùng. Bên cạnh vai trò kết nối, khu vực phía Nam còn sở hữu dư địa phát triển đô thị rất lớn. Với quỹ đất còn tương đối rộng và điều kiện phát triển thuận lợi, khu vực này có khả năng hình thành các khu đô thị mới quy mô lớn, phát triển mô hình đô thị TOD gắn với giao thông công cộng, các trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao và các không gian sinh thái ven sông, ven biển.

“Theo định hướng phát triển mới, Đà Nẵng tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm như dịch vụ chất lượng cao, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics cấp quốc gia, công nghiệp công nghệ cao và đô thị sáng tạo - khởi nghiệp. Trong chiến lược đó, khu vực phía Nam là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để bố trí các không gian phát triển mới nhờ lợi thế về quỹ đất, khả năng kết nối vùng, hạ tầng giao thông đồng bộ và tiềm năng tích hợp đa ngành. Đây sẽ là khu vực có khả năng thu hút mạnh các dòng vốn đầu tư, hình thành các cực tăng trưởng mới và mở rộng không gian kinh tế đô thị của Đà Nẵng theo hướng liên kết chặt chẽ với Hội An, Điện Bàn, Chu Lai” - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hiện nay, Thành phố đang nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng các mạng lưới giao thông đa phương thức, bảo đảm kết nối thông suốt giữa trung tâm thành phố với khu vực ven biển, các khu công nghiệp, chuỗi đô thị phía Nam và hệ thống logistics vùng.

Theo nhìn nhận của bà Bùi Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Kinh doanh Dự án Casamia Balanca Hoi An, phía Nam Đà Nẵng đang nổi lên như trục phát triển chiến lược quan trọng nhất của thành phố trong chu kỳ mới. Nếu trước đây, phía Nam được nhìn nhận như vùng kết nối giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, thì nay khu vực này đang dần trở thành trục phát triển chiến lược của toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

“Trải thảm” đón dòng vốn đầu tư

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng đang xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam quy mô lớn với diện tích đề xuất mở rộng lên tới 75.000 ha.

Đáng chú ý, phạm vi dự kiến trải dài trên 6 phường/xã thuộc khu vực cửa ngõ kết nối giao thông chiến lược. Mục tiêu chiến lược khi lập Khu kinh tế này là tận dụng hạ tầng giao thông liên vùng (như tuyến cao tốc kết nối), phát triển kinh tế biển đa ngành, thu hút đầu tư công nghiệp, cảng biển, dịch vụ logistics và đô thị sinh thái, tạo động lực bứt phá cho toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc với địa phương mới đây, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá rất cao về tầm nhìn của tỉnh đối với Đề án thành lập Khu vực kinh tế ven biển. Đồng thời, ông Quảng lưu ý, nếu tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện một khu kinh tế giống với khu kinh tế của các địa phương lân cận là Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh thì khu kinh tế của địa phương rất khó cạnh tranh với 2 địa phương này.

“Khu kinh tế của tỉnh Lâm Đồng phải tạo ra sự khác biệt, sự khác biệt ở đây chính là hình thành được khu trung tâm năng lượng. Đặc biệt khu trung tâm năng lượng còn là yếu tố quan trọng để địa phương đề xuất nâng cấp các cảng biển tại khu kinh tế ven biển. Do đó, tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm đến vấn đề này vì dự án năng lượng chính là yếu tố then chốt quyết định đến tính cạnh tranh, sự thành công của khu kinh tế ven biển của tỉnh” - ông Quảng nhấn mạnh.

Chưa dừng lại, Dự án Đường ven biển mà địa phương đang triển khai là điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Đông Lâm Đồng. Lâm Đồng xác định, để nâng tầm kinh tế và lợi thế về kinh tế biển, hệ thống hạ tầng ven biển là yếu tố then chốt. Dự án này khi hoàn thiện, diện mạo và kinh tế phía Đông nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung sẽ khởi sắc vượt bậc.

Không nằm ngoài xu hướng tất yếu đó, Khánh Hòa cũng đang triển khai nhiều giải pháp “giải nén” cho khu vực trung tâm (Nha Trang), đặc biệt là tại khu vực Ninh Thuận cũ. Trên cơ sở loạt dự án lớn về năng lượng đã và đang hình thành (đặc biệt là 2 dự án điện hạt nhân), Khánh Hòa ưu tiên phân bổ nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng để tập trung mở rộng, hoàn thiện hạ tầng kết nối liên vùng tại khu vực này.

Ông Trương Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, địa phương xem các dự án trọng điểm phía Nam là “chìa khóa” mở ra không gian phát triển mới, đồng thời kêu gọi mạnh mẽ nguồn vốn tư nhân trong nước và quốc tế vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch và xây dựng.

Đặc biệt, Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở ra cơ hội lớn cho khu vực Ninh Thuận cũ, khi tại đây sẽ được xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch chất lượng cao có sức cạnh tranh mạnh mẽ.

