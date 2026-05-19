Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.574,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi trở lại trong bối cảnh đồng USD suy yếu và giá dầu thô hạ nhiệt, qua đó làm giảm bớt áp lực lo ngại lạm phát trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn phần nào bị kìm hãm khi lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao. Nhà đầu tư hiện tiếp tục theo dõi sát các diễn biến liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Mỹ - Iran.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến tại eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm chi phối nhiều loại tài sản khi nguy cơ gián đoạn tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng này có thể ảnh hưởng tới khoảng 20% lượng dầu vận chuyển toàn cầu. Tuy nhiên, giá dầu thô WTI và Brent của Mỹ đã giảm khoảng 2 USD/thùng sau khi truyền thông Iran đưa tin Mỹ có thể xem xét miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran.

Trước đó, giá dầu liên tục tăng kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, kéo theo lo ngại lạm phát gia tăng và làm dấy lên kỳ vọng các ngân hàng trung ương có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn thay vì sớm cắt giảm lãi suất như dự báo trước đó.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn và công cụ phòng ngừa lạm phát thường chịu bất lợi khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản mang lại lợi suất cao hơn như trái phiếu kho bạc Mỹ.

Ông Fawad Razaqzada - Nhà phân tích thị trường tại FOREX.com nhận định, giá vàng hiện vẫn chịu áp lực từ diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD.

Đánh giá về xu hướng thị trường tuần này, nhiều chuyên gia cho rằng tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường vàng sau nhịp điều chỉnh mạnh cuối tuần trước. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng bạc xanh duy trì sức mạnh tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên kim loại quý.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết, đà tăng của lợi suất trái phiếu cùng sức mạnh của đồng USD đã kéo giá vàng giảm sâu vào cuối tuần trước. Theo ông, giá vàng từng dao động trong vùng 4.638 - 4.773 USD/ounce nhưng đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Chuyên gia này cũng cảnh báo, nếu giá vàng giảm xuống dưới mốc 4.500 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một nhịp điều chỉnh sâu hơn về vùng 4.350 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng giá vàng thế giới trong tuần này nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh khi các yếu tố ngắn hạn liên tục thay đổi và tác động tới tâm lý nhà đầu tư.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 18/5, giá vàng trong nước tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên trước, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên ngưỡng 161,3 - 163,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không điều chỉnh giá so với kết phiên ngày 17/5, hiện giao dịch quanh mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng cũng xuất hiện ở phân khúc vàng nhẫn. DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên quanh mức 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng.

Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên trước, duy trì giao dịch ở ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.