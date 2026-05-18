Vinachem sơ kết 1 năm VinachemMart, ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp

VinachemMart vượt kế hoạch 10 lần

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú cho biết sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, sàn thương mại điện tử VinachemMart của Tập đoàn đã bứt phá ngoạn mục với doanh thu khoảng 52 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần kế hoạch ban đầu đặt ra; cùng trên 52.000 tài khoản đăng ký và gần 26.000 đơn hàng giao thành công.

Sau một năm hoạt động, sàn VinachemMart đã tập trung tiêu thụ các nhóm sản phẩm chủ lực của Tập đoàn như chất tẩy rửa, săm lốp ô tô - xe máy, pin - ắc quy, phân bón, hóa chất tiêu dùng và một số sản phẩm chuyên ngành khác. Trong đó có nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường như: Supe Lâm Thao, Thuốc Sát trùng Việt Nam (Vipesco), Phân lân Ninh Bình, Phân bón Miền Nam, “Đầu Trâu” Bình Điền, Đạm Ninh Bình, DAP - Vinachem, LIXCO, PINACO, HASO, DRC, SRC, Phân bón và Hóa chất Cần Thơ (CFC), Cao su Miền Nam (CSM), Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (VIIC), Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về doanh thu và người dùng, VinachemMart còn từng bước hình thành một trong những nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt của ngành hóa chất Việt Nam. Đến nay, nền tảng đã tích hợp đa dạng phương thức thanh toán, hệ thống QR động theo từng đơn hàng, kết nối nhiều đơn vị vận chuyển, đồng thời phát triển các công cụ marketing như banner linh hoạt, kho voucher cá nhân hóa, chatbot thông minh và kết nối trực tiếp với hệ sinh thái Zalo OA, Zalo cá nhân.

Cùng với phát triển nền tảng công nghệ, VinachemMart cũng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và truyền thông nhằm mở rộng độ phủ thị trường. Trong năm đầu vận hành, sàn đã tổ chức hàng loạt chương trình khuyến mại lớn gắn với các sự kiện như Triển lãm Quốc gia A80, Hội chợ Mùa Thu và các chương trình kích cầu cuối năm.

Các chương trình khuyến mại được xây dựng linh hoạt theo từng dịp không chỉ góp phần gia tăng lượng người dùng và đơn hàng mà còn từng bước hình thành thói quen mua sắm trên nền tảng số đối với khách hàng trong và ngoài hệ thống Vinachem. Không dừng lại ở mô hình B2C (mô hình kinh doanh trong đó doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng), VinachemMart hiện cũng đang mở rộng sang các hoạt động kết nối B2B (giao dịch, buôn bán, kinh doanh thương mại giữa các doanh nghiệp), từng bước tạo môi trường giao dịch trực tuyến cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái ngành hóa chất và vật tư nông nghiệp.

Đặc biệt, VinachemMart cũng đang tạo ra sự thay đổi trong tư duy kinh doanh của các đơn vị thành viên; trong đó thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phân phối truyền thống, nhiều đơn vị đã bắt đầu triển khai bán hàng, truyền thông và quảng bá thương hiệu trên môi trường số.

Ngoài ra, VinachemMart đang từng bước hình thành hệ thống dữ liệu tiêu dùng của ngành hóa chất, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường, tối ưu sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Những kết quả ban đầu cho thấy hoạt động của VinachemMart bước đầu đã khai thác hiệu quả tệp khách hàng hiện có đồng thời trở thành một động lực mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Tập đoàn.

Vinachem Nông nghiệp kết nối tri thức khoa học

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ghi nhận những kết quả bước đầu của sàn VinachemMart và đánh giá cao sáng kiến ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp. Thứ trưởng nhấn mạnh đây là dịp nhìn nhận hướng đi mới của Vinachem trong đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới phương thức quản trị, phương thức tiếp cận thị trường và phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao với mục tiêu tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, tự chủ hơn. Nền kinh tế chuyển đổi mạnh từ tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp sang tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đối với DNNN, yêu cầu đó càng rõ ràng hơn bởi DNNN vừa phải kinh doanh hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn nhà nước vừa thể hiện vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực then chốt thiết yếu, chiến lược của nền kinh tế. Tinh thần đó đã được quán triệt rất sâu sắc trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn VinachemMart đã đưa doanh nghiệp, sản phẩm và khách hàng lên cùng một không gian số. Vinachem Nông nghiệp, nếu được triển khai đúng hướng, sẽ đưa người nông dân, hợp tác xã, đại lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp lên cùng một hệ sinh thái tri thức, dữ liệu và dịch vụ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước tiếp tục khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, DNNN là lực lượng nòng cốt giữ vai trò tiên phong dẫn dắt trong các ngành, các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, chiến lược. Nghị quyết 79 cũng yêu cầu DNNN tiên phong trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm từng bước làm chủ chiến lược, công nghệ lõi, quản trị theo chuẩn mực hiệu quả minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tham quan triển lãm các sản phẩm của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị Vinachem không coi Vinachem Mart và Vinachem Nông nghiệp là những chương trình đơn lẻ, mà phải đặt trong tổng thể chiến lược thực hiện Nghị quyết 57 và Nghị quyết 79 đó là chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại tập đoàn.

Bên cạnh đó, Vinachem sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai Nền tảng Vinachem Nông nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030; xác định rõ các giai đoạn phát triển, nhóm cây trồng ưu tiên, vùng thị trường ưu tiên, bộ chỉ số đánh giá hiệu quả, cơ chế phối hợp với các đối tác và trách nhiệm của từng đơn vị thành viên. Đồng thời, tập đoàn cần rà soát chiến lược Vinachem Mart để chuyển từ mục tiêu có mặt trên môi trường số sang mục tiêu làm chủ dữ liệu thị trường, tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả thương mại và mở rộng kênh bán hàng đa dạng, hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp cho biết, tập đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tiếp tục nâng cấp VinachemMart, đồng thời lấy đó làm cơ sở kinh nghiệm để phát triển Nền tảng Vinachem Nông nghiệp. Đây là một phần trong tổng thể quá trình chuyển đổi số của tập đoàn, hướng tới xây dựng mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo ông Phùng Quang Hiệp, đối với Vinachem Nông nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc xây dựng một kênh thông tin đơn thuần, mà phải hình thành được hệ sinh thái thông tin chính thống, chuyên sâu và có giá trị thực tiễn đối với bà con nông dân. Nội dung trên nền tảng phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, phù hợp với từng loại cây trồng, mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng và tập quán canh tác của từng vùng miền; đồng thời gắn chặt với hệ thống sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực phân bón.

“Nền tảng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi bà con nông dân, hợp tác xã, đại lý có thể tìm thấy ở đó những kiến thức hữu ích, những giải pháp tin cậy và phù hợp để áp dụng trực tiếp vào thực tiễn sản xuất” - Chủ tịch Vinachem nhấn mạnh.