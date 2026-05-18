Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục duy trì trạng thái rung lắc mạnh quanh vùng đỉnh tháng 2/2026 khi dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm vốn hóa lớn. Trong phiên ngày 18/5, VN30-Index vẫn đóng cửa giảm nhẹ dưới áp lực điều chỉnh tại nhóm Vingroup và bán lẻ, dù có sự xuất hiện trở lại của nhóm năng lượng và các doanh nghiệp có yếu tố Nhà nước.

Cổ phiếu BSR trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Sau thông tin chính thức gia nhập rổ VN30 từ ngày 13/5/2026, giá cổ phiếu BSR đã tăng gần 11%. Bên cạnh đó, GAS, FPT, VCB và LPB cũng hỗ trợ đáng kể cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn tập trung tại VIC, MWG và VHM, khiến VN30-Index giảm đáng kể.

Trạng thái giằng co mạnh này cũng kéo theo sắc đỏ bao trùm trên thị trường chứng khoán phái sinh. Các hợp đồng tương lai tiếp tục biến động trong biên độ hẹp. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.047,5 điểm, giảm 0,34% so với phiên trước. Nhờ mức giảm khiêm tốn hơn, giá hợp đồng tương lai vẫn nhỉnh hơn 1,13 điểm so với VN30. Đây là phiên thứ hai liên tiếp hợp đồng tháng hiện tại giữ được trạng thái này dù thị trường cơ sở điều chỉnh.

Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán phái sinh - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Chênh lệch dương cũng xuất hiện ở hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index và VN100-Index đáo hạn vào tháng 6/2026. Trong khi đó, ở kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm vẫn xuất hiện dù đã thu hẹp đáng kể. So với giai đoạn giữ chênh lệch âm trước đó, trạng thái hiện tại cho thấy tâm lý thị trường phái sinh đã ổn định hơn, dù nhà đầu tư vẫn chưa thực sự nghiêng về kịch bản bứt phá mạnh của VN30-Index.

Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng 4,3% phản ánh hoạt động giao dịch đầu cơ gia tăng trong bối cảnh VN30-Index liên tục rung lắc mạnh quanh vùng đỉnh cũ. Áp lực bán tại vùng đỉnh tháng 2/2026 vẫn đang là rào cản lớn đối với cả thị trường cơ sở và phái sinh trong ngắn hạn. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader hiện vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở khi VN30-Index đang nỗ lực vượt vùng 2.080 điểm - vùng kháng cự mạnh được thiết lập từ tháng 2/2026.

Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) của VN30F2605 tiếp tục giảm xuống còn 31.459 hợp đồng, phản ánh xu hướng thu hẹp dần các vị thế nắm giữ ở kỳ hạn tháng 5 khi thời điểm đáo hạn đang đến gần. Trong khi đó, nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vị thế tại hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026 tiếp tục tăng mạnh. Dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển dần sang kỳ hạn kế tiếp.