Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm sâu. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg

Sau phiên tăng mạnh trước đó, thị trường cà phê trong nước hôm nay bất ngờ quay đầu giảm sâu tại toàn bộ khu vực Tây Nguyên. Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg, giảm đồng loạt khoảng 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước, tuy nhiên giá cũng đã lùi xuống còn khoảng 87.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá giao dịch hiện quanh mức 87.700 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất khi giảm xuống còn 87.100 đồng/kg.

Đây được xem là phiên điều chỉnh khá mạnh của thị trường nội địa sau chuỗi tăng kéo dài trong thời gian gần đây.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt lao dốc. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm mạnh 73 USD/tấn, tương đương 2,05%, xuống còn 3.487 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 68 USD/tấn, còn khoảng 3.372 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 5,05 US cent/pound, tương đương 1,8%, xuống còn 275,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm khoảng 1,85%, về mức 268,35 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì trạng thái ổn định

Giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 16/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên tăng mạnh trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg, đi ngang ngày thứ hai liên tiếp.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước khi duy trì ở mức 144.000 đồng/kg. Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai với giá giao dịch quanh mức 143.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai là khu vực có giá thấp nhất thị trường khi được thu mua ở mức khoảng 141.500 đồng/kg.

Dù chưa xuất hiện thêm đợt tăng mới, mặt bằng giá hiện tại vẫn được đánh giá rất cao so với nhiều năm trở lại đây. Điều này giúp người trồng tiêu cải thiện đáng kể lợi nhuận sau giai đoạn dài thị trường suy giảm.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu sáng nay nhìn chung không ghi nhận biến động lớn so với phiên trước. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 7.050 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch quanh mốc 6.250 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì ở mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện giữ ở mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục duy trì ở mức lần lượt 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.