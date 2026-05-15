Ngày 15/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

06:17 | 15/05/2026
Giá gạo nguyên liệu hôm nay (15/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Ngày 15/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định
Giá gạo nguyên liệu OM 5451 hôm nay tăng 300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.200 - 6.300; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.200 - 6.300; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nguồn lúa Hè Thu sớm bắt đầu bán, thương lái hỏi mua khá, giá tương đối ổn định. Tại An Giang, Nguồn lúa Hè Thu sớm có lượng bắt đầu bán, chủ yếu là lúa thơm. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa Hè Thu sớm ít hơn so với cùng kỳ năm trước, nông dân chào giá vững. Tại Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán ít, giá vững.

Đối với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu OM 5451 hôm nay tăng 300 đồng/kg so với tuần trước dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp tiếp tục ổn định. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 331 - 335 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 396 - 400 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 345 - 349 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
