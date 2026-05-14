Theo Cục Quản lý dược, căn cứ trên kết quả của biên bản kiểm tra được lập trước đó vào ngày 16/1/2026. Theo quyết định này, toàn bộ 511 sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương (địa chỉ tại Lô D10-5, Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội) sẽ bị buộc rút khỏi thị trường.

Lý do thu hổi là do Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” (CGMPASEAN) theo quy định của pháp luật.

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương. Ảnh: TL.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn. Các đơn vị này phải ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 511 sản phẩm nằm trong danh sách vi phạm và tiến hành trả lại cho cơ sở cung ứng. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực thi và xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả các nhà phân phối, cơ sở chịu trách nhiệm đưa 511 sản phẩm này ra thị trường. Công ty phải có trách nhiệm tiếp nhận lại toàn bộ lượng hàng bị trả về và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương phải hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục trước ngày 10/6/2026./.