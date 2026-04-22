Thu hồi 37 mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam

Văn Nam

13:32 | 22/04/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam tại Hà Nội 75 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu huỷ 37 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp đứng tên công bố.
aa
Tại quyết định Cục Quản lý dược ban hành, công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Cục Quản lý dược, hành vi này vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Tình tiết tăng nặng đối với công ty là do có 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi tại thời điểm kiểm tra (theo quy định tại khoản 5 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ).

Danh mục 37 sản phẩm mỹ phẩm bị Cục Quản lý dược buộc thu hồi và tiêu huỷ.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 75 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP (Mức phạt được áp dụng cho tổ chức và tính đến yếu tố tăng nặng do số lượng sản phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm).

Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng buộc công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm doanh nghiệp này đứng tên công bố.

Danh mục sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều thương hiệu quen thuộc như Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label… Trong đó, sản phẩm kem chống nắng Anessa được người tiêu dùng sử dụng phổ biến cũng nằm trong diện phải thu hồi do vi phạm về hồ sơ pháp lý, không phải do kết luận về chất lượng hay an toàn sản phẩm.

Cục Quản lý dược yêu cầu doanh nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.
