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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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10:09 | 05/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước tiếp tục giảm 600.000 đồng/lượng trong sáng 5/6, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch sáng nay ở mức 4.445 USD/ounce, tăng 36 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Theo tỷ giá niêm yết của Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá quy đổi khoảng 142,2 triệu đồng (chưa bao gồm thuế và các loại phí).

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng
Diến biến giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ 50 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại Mỹ nhờ đồng USD suy yếu và giá dầu đi xuống. Nhà đầu tư đồng thời dõi theo báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ - dữ liệu được xem là cơ sở quan trọng để đánh giá triển vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo số liệu công bố, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 122.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn mức dự báo 110.000 việc làm.

Động lực tăng giá của kim loại quý còn đến từ những đánh giá tích cực hơn về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran. Bên cạnh đó, việc đồng bạc xanh giảm giá cũng giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng thị trường vàng vẫn đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố trái chiều. Trong ngắn hạn, diễn biến giá có thể tiếp tục biến động mạnh khi căng thẳng địa chính trị duy trì nhu cầu trú ẩn, trong khi đà tăng của giá dầu làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Xét về mặt kỹ thuật, vùng 4.460 - 4.500 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng cản quan trọng đối với giá vàng. Nếu vượt thành công khu vực này, kim loại quý có thể mở rộng đà tăng lên các mức cao hơn. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ quanh 4.438 USD/ounce, rủi ro điều chỉnh giảm vẫn hiện hữu.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên ngày 5/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 5/6. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI đồng loạt giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lùi về quanh ngưỡng 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng.

Kết phiên ngày 4/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 153 - 156 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lùi về quanh ngưỡng 153 - 156 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80