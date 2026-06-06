Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Thị trường cao su thế giới hôm nay đang trong giai đoạn điều chỉnh sau những phiên tăng trước đó. Ảnh: Phương Anh

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tại Trung Quốc giảm 1,32% (240 Nhân dân tệ) về mức 17.895 nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 7 giảm 1,58% (6,7 Yên) về mức 416,8 Yên/kg.

Ở Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng 1,5% (1,3 Baht) lên mức 90 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 được giao dịch gần nhất ở mức 230,6 cent Mỹ/kg, giảm 1,6%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản quay đầu giảm, chấm dứt chuỗi 2 phiên tăng liên tiếp khi giá dầu thô đi xuống. Trong khi đó, giá nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao khiến các nhà sản xuất sản phẩm cao su tại Trung Quốc thận trọng hơn trong hoạt động thu mua.

Hợp đồng cao su giao tháng 11 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 7,6 Yên, tương đương 1,74%, xuống còn 428,5 Yên/kg (2,68 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 280 Nhân dân tệ, tương đương 1,54%, xuống còn 17.925 Nhân dân tệ/tấn (2.646,69 USD/tấn).

Cùng chiều, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, loại cao su tổng hợp được giao dịch sôi động nhất trên SHFE giảm 365 Nhân dân tệ, tương đương 2,49%, xuống còn 14.300 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định so với ngày trước đó. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.