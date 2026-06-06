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"Biển Việt Nam - Hành trình xanh": Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững từ tình yêu biển đảo

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
09:37 | 06/06/2026
(TBTCO) - Tối ngày 5/6 tại Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình xanh”, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân.
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Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới không chỉ là dịp để nhìn lại những thách thức môi trường toàn cầu mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi cá nhân trong việc gìn giữ hành tinh xanh cho các thế hệ tương lai.

Theo Bộ trưởng, những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường thông qua việc triển khai đồng bộ các chủ trương lớn như tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển năng lượng sạch, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đặc biệt, nhiều phong trào thiết thực như sống xanh, tiêu dùng xanh, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, phân loại chất thải tại nguồn đang dần trở thành xu hướng trong đời sống xã hội, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân.

Biển Việt Nam - Hành trình xanh: Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững từ tình yêu biển đảo
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu tại sự kiện.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, những chiến lược lớn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

“Mỗi người dân có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng những việc làm giản dị như hạn chế sử dụng túi nilông, trồng thêm cây xanh, giữ gìn vệ sinh khu dân cư, dòng sông hay bãi biển nơi mình sinh sống”, Bộ trưởng chia sẻ.

Thông điệp này cũng chính là tinh thần xuyên suốt của phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” được phát động tại sự kiện. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở các chiến dịch ngắn hạn mà hướng tới hình thành ý thức, thói quen và văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trong toàn xã hội.

Điểm đặc biệt của chương trình là cách lồng ghép các thông điệp về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Được dàn dựng theo ba chương “Từ đất mẹ”, “Tình yêu của biển” và “Vươn ra biển lớn”, đêm diễn dẫn dắt khán giả đi qua hành trình cảm xúc từ tình yêu quê hương, biển đảo đến khát vọng xây dựng một nền kinh tế biển xanh và hiện đại.

Không đơn thuần là một đêm biểu diễn nghệ thuật, “Biển Việt Nam - Hành trình xanh” được xây dựng như một thông điệp xuyên suốt về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Mở đầu chương trình là những ca khúc giàu cảm xúc như Việt Nam ơi, Nơi đảo xa, Em yêu biển đảo quê em, Xa khơi hay Hãy giữ cho hành tinh xanh. Những giai điệu quen thuộc không chỉ khắc họa vẻ đẹp của đất nước và biển đảo Việt Nam mà còn gửi gắm lời nhắn nhủ về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống.

Ở chương hai, hình tượng biển hiện lên sâu lắng và giàu chất thơ qua các ca khúc như Ru em bằng tiếng sóng, Biển hát chiều nay, Biển, nỗi nhớ và em, Thuyền và biển hay Sóng về đâu. Biển không chỉ là không gian sinh tồn, là nguồn lực phát triển mà còn là một phần ký ức, văn hóa và tâm hồn của người Việt.

Biển Việt Nam - Hành trình xanh: Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững từ tình yêu biển đảo
Điểm đặc biệt của chương trình là cách lồng ghép các thông điệp về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Khép lại chương trình là chương “Vươn ra biển lớn” với những tiết mục mang âm hưởng mạnh mẽ, hiện đại, phản ánh khát vọng làm giàu từ biển gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường. Hình ảnh những cảng biển sôi động, những công trình năng lượng ngoài khơi hay những đoàn tàu vươn khơi bám biển được tái hiện sinh động qua các ca khúc như Bến cảng quê hương tôi, Mùa xuân đến từ những giếng dầu hay liên khúc Hò biển.

Thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, chương trình đã chuyển tải một thông điệp rõ ràng: phát triển kinh tế biển không thể tách rời nhiệm vụ bảo tồn hệ sinh thái biển và đại dương.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm rác thải nhựa đại dương và suy giảm đa dạng sinh học đang trở thành những thách thức toàn cầu, việc nâng cao nhận thức cộng đồng được xem là yếu tố quyết định để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Chính vì vậy, giá trị lớn nhất mà “Biển Việt Nam - Hành trình xanh” mang lại không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay chất lượng nghệ thuật, mà còn ở khả năng kết nối cảm xúc và truyền cảm hứng hành động.

Từ sân khấu bên bờ biển Cửa Lò, thông điệp về một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và phát triển hài hòa với thiên nhiên đã được lan tỏa tới hàng nghìn khán giả trực tiếp và đông đảo công chúng theo dõi qua các phương tiện truyền thông.

Đó cũng là lời khẳng định rằng bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý hay các tổ chức chuyên môn, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi mỗi người dân thay đổi một hành vi nhỏ, mỗi cộng đồng thực hiện thêm một hành động xanh, những giá trị tích cực sẽ được nhân lên, góp phần gìn giữ màu xanh của biển đảo và kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho đất nước trong tương lai.

Khánh Linh
Từ khóa:
biển việt nam hành trình xanh khát vọng

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